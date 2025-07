Muíños no garantiza el sí a la alcaldesa en el pago de la deuda de los buses: "Nos usa cuando le interesa"

Los concejales no adscritos mantienen su postura. En el último Pleno su abstención y los votos en contra del PP tumbaron el pago de tres millones de euros a dos empresas (Monbus y Autocares Rías Baixas) que prestan el servicio del transporte público urbano en Santiago. El Concello baraja la posibilidad de volver a intentarlo en la sesión plenaria de este mes, pero Gonzalo Muíños alerta de que por el momento mantienen su postura. Asegura que de introducirse el punto en el orden del día volverán a hablarlo, pero se muestra muy crítico con la actitud de la alcaldesa Goretti Sanmartín: «Nos usa cuando le interesa».

Reclamación judicial

El impago de las facturas, que proceden de los contratos realizados de urgencia para el alquiler de autobuses ante el mal estado de la flota, podría poner en riesgo la prestación del servicio en Santiago, según han apuntado a EL CORREO fuentes del sector. Sanmartín ya ha alertado de que las compañías podrían denunciar al Ayuntamiento en los juzgados para cobrar y que la factura pendiente se incrementaría al sumarle los intereses de demora. En una entrevista en la Cadena Ser, la alcaldesa instaba este martes a los no adscritos a explicar por qué no habían dado el voto favorable en el último Pleno.

Los responsables

En conversación con este periódico, Muíños asegura que «lo que estamos haciendo es lo mismo que pasaba cuando ella estaba en la oposición». El concejal expulsado del PSOE recuerda que el BNG no apoyó al Gobierno de Sánchez Bugallo con temas como el plan para la parcela del Peleteiro o el contrato del agua. «Lo que tiene que explicar es ella por qué no habla con todos los grupos», asegura Muíños, quien considera que la responsabilidad sobre el futuro del transporte público en Santiago es de Sanmartín. «Nosotros estamos facilitando el proceso para que siga adelante. Ahora parece que nosotros somos los responsables. Pues no. Aquí el único responsable es quien gobierna y quien vota en contra», afirma. El concejal insta a la alcaldesa a negociar con los populares para que se abstengan. Pero el líder del PP de Santiago tampoco tiene intención de cambiar de postura. Borja Verea lleva tiempo insistiendo en que no avalará el pago de un «contrato millonario adjudicado a dedo» en referencia al alquiler de los autobuses sin mediar concurso público y con reparos del interventor municipal.

Sin apoyo para otras votaciones

Muíños deja claro también que el Bipartito no cuenta con el apoyo incondicional de los no adscritos en futuras votaciones sobre otros temas. «Lo que vemos es que hay una falta de gestión evidente, a día de hoy vemos que hay empresas que no quieren trabajar con el Concello», subraya. Sanmartín, indica el concejal no adscrito, «no puede decir que esto va de temas personales o de temas internos entre los concejales que eran del PSOE, porque no es así, no tiene nada que ver». Muíños asevera que la regidora tiene que entender que «las circunstancias cambiaron y que ahora ella es la alcaldesa» y que los no adscritos ya la apoyaron con los presupuestos o con la ordenanza de las Viviendas de Uso Turístico.

Para los cuatro concejales la situación ha llegado al «límite». Reprochan al Bipartito que no sea capaz ni de municipalizar el parking de la Plaza de Galicia o de sacar un nuevo concurso para la gestión de la Plaza de Abastos, ni que en dos años lograsen aprobar el contrato para la gestión del transporte urbano. «Lo que le pedimos a Sanmartín es que dialogue y que de una vez por todas empiece a gestionar», subraya Muíños. «Si tan importantes somos ¿por qué no nos informa de las cosas en tiempo y forma?, tira para adelante con las cosas, somos clínex», zanja.

