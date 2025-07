Tres intensas xornadas de música e actividades relixiosas

A parroquia compostelá do Eixo prepárase para celebrar desde hoxe e ata o vindeiro sábado, día 12, as súas tradicionais festas na honra a San Cristovo, ao Santísimo e a San Antón. De carácter relixioso esta festividade ofrecerá ao público tres intensas xornadas cheas de música, actividades litúrxicas, pasarrúas e sardiñas. Así, tanto veciños como visitantes poderán gozar deste tradicional evento que de novo contará cunha variada programación.

A primeira das tres xornadas, a de hoxe, está dedicada a San Cristovo, patrón da parroquia. Para conmemoralo, os festexos principian coa tradicional procesión que percorrerá distintas rúas do Eixo, desde ás 12.30 horas. Ao seu remate, a devoción continuará coa celebración dunha misa solemne na honra do xa mencionado Santo e programada para ás 13.15 horas. Un acto que dará paso á popular sardiñada coa que, de novo, veciños e visitantes poderán gozar deste especial manxar en O Souto.

Máis tarde, a sesión vermú estará amenizada pola charanga Os Celtas, encargados de poñer a nota musical e garantir o ambiente festivo. A xornada rematará pola noite cunha vibrante verbena nocturna, protagonizada polas orquestras Finisterre e Origen, encargadas de facer bailar aos asistentes no campo da festa.

Mañá venres, empezarán os festexos cunha misa solemne na honra a San Antón, ás 13.00 horas, seguida dunha nova sesión vermú amenizada pola agrupación Aires de Broña. As protagonistas da verbena serán as orquestras Atenas e Los Coleguitas que manterán a festa ata altas horas da madrugada.

ESPECIAL DAS FESTAS DO SAN CRISTOVO NO EIXO 2025 / CEDIDA

A última xornada na honra ao Santísimo, o sábado 12, comezará cunha misa solemne programada para ás 13.00 horas e seguirá cunha sesión vermú amenizada de novo pola agrupación Aires de Broña. O punto final para as tres xornadas de festa continuará pola noite coa música e o baile como protagonistas. Así, a verbena contará coa actuación da orquestra Furia Joven que aterrizará no campo da festa do Eixo co obxectivo de poñer a bailar a todos os presentes. Pero será a disco móvil Chocolate a encargada de poñer o colofón final.