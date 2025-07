Más que un viaje: el Camino de Santiago para conocer la historia y raíces de su tierra

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, recibió ayer en la Plaza del Obradoiro a 200 jóvenes expedicionarios. El grupo, conformado por estudiantes procedentes de distintas comunidades de España, forma parte de la 35 edición de la Ruta Quetzal. Este año recorrieron varios tramos de tres Caminos de Santiago: el Portugués de la Costa, el Mozárabe y el del Norte.

Un recorrido cultural

El programa ofrece a los jóvenes seleccionados recorrer las comunidades de Galicia y Extremadura, un viaje que tiene como finalidad permitir a los estudiantes rememorar algunos de los acontecimientos que escribieron las páginas de nuestra historia.

«Para nós é unha satisfacción acoller a estes 200 rapaces participantes na Ruta Quetzal, que puideron coñecer e facer unha inmersión na Ruta Xacobea», afirmó Merelles al recibir al grupo. Íñigo de la Quadra-Salcedo, director de la Ruta Quetzal e hijo de Miguel de la Quadra-Salcedo, creador del programa, agradeció a Turismo de Galicia y a la Xunta por el apoyo, coincidiendo con Merelles en que «es una experiencia que ayuda a difundir los valores que promueve el Camino». Ambos aseguraron que los participantes, en calidad de embajadores de sus respectivas comunidades, lograrían transmitir la historia, cultura y riqueza de la comunidad gallega al regresar a sus hogares.

Los participantes de la 35 edición de la Ruta Quetzal son recibidos por Xosé Merellas en la Catedral de Santiago. / Jesús Prieto

La última parada

Sonrisas de alegría se dibujaban en los rostros de los estudiantes conforme se iban acercando a la Catedral. La andaluza Marta y su compañera, ahora «amiga de por vida», Nuria, explicaron emocionadas el inicio y la evolución de su viaje. «Al principio fue difícil porque no conocía a nadie, pero poco a poco hice un pequeño grupito. De esta experiencia me quedo con la gente que he conocido, la repetiría sin duda», contó la andaluza.

Pese a ser un programa cuya finalidad es el aprendizaje cultural, la Ruta Quetzal no deja de ser un viaje estudiantil, y los adolescentes regresan a sus hogares con divertidas anécdotas que contar a sus amigos y familiares. El extremeño Miguel relató cómo instaló, junto a sus amigos, una barbería ambulante en los baños de los lugares por los que pasaban: «Al principio los clientes salían un poco decepcionados, pero con el paso de los días hemos pulido nuestra técnica. Estamos muy orgullosos de cómo ha evolucionado nuestro pequeño negocio».

Después de 12 días caminando entre 25 y 30 kilómetros diarios, los jóvenes peregrinos llegaron al final de su viaje. A su llegada, el grito de ánimo «Viva Galicia» resonó en la Plaza del Obradoiro.