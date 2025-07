La Xunta niega confrontación con Santiago por la zona de alquiler tensionado

La Xunta niega buscar confrontación política con el Concello de Santiago tras no aprobar la propuesta para que la capital gallega se convierta en zona de alquiler tensionado. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, aseguró esta mañana que se ha enviado un «requerimiento técnico» en el que se le indica a Raxoi los cambios necesarios para poder cumplir con los requisitos que marca la ley de vivienda.

Motivos técnicos

Martínez Allegue explicó que contactó «personalmente» con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el día anterior para informarle de que el martes «le iba a llegar» el requerimiento. «Como todo lo que hacemos en la Xunta, está basado en los informes técnicos, igual que hicimos con A Coruña», resaltó. Ahora, «lo que tendrá que hacer el Ayuntamiento es cumplimentar ese requerimiento para seguir con la tramitación correspondiente», aclaró. La conselleira rechazó que su departamento busque «confrontación ni muchísimo menos». Y agregó: «Así se lo trasladé a la alcaldesa, a la que le dije que nuestros técnicos están a su disposición, si quieren hacer una reunión, si precisaba colaboración».

Si se cumplen los requisitos se aprobará

Los técnicos «son los que valoran esas solicitudes presentadas por cualquier ayuntamiento», indicó Martínez Allegue, ya que «son los que tienen que determinar qué se tiene que requerir adecuándose no solo a la normativa estatal, sino también a la autonómica», en referencia a la que se hizo para dar desarrollo a la ley. «Si siguen esos pasos y la normativa establecida, Santiago será declarada zona tensionada. Si no los siguen, no será declarada zona tensionada», resolvió. Sobre si dará tiempo de subsanar esto antes de que termine el año, ha respondido que «eso depende de la corporación municipal, de cumplimentar los requisitos». En todo caso, afirmó que «esos requisitos supondrían una modificación de la memoria inicialmente expuesta al público» y por eso «lo que se pide también es que una vez cumplimentada se vuelva a someter a exposición pública, para mayor transparencia y conocimiento de toda la ciudadanía».