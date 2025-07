Arredor de 500 persoas participarán nun festival de cultura urbana en Santiago

Santiago celebrará os días 19, 20 e 21 de setembro o festival Compostela Street, que xuntará competicións deportivas, concertos, exhibicións artísticas, e unha ampla oferta de ocio para todos os públicos. O evento conta coa participación da concellaría de Xuventude, e dálle amparo a unha das propostas máis votadas no proceso do Orzamentos Participativos da área de Mocidade.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, participou onte na presentación dun festival que se desenvolverá na contorna das pistas deportivas do Campus Sur. Tamén interviron a vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias; a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; e Pablo Castiñeira, en nome da organización.

Lara Meneses, José Ramón Lete, Pilar Murias, María Rozas e Pablo Castiñeira na presentación do Compostela Street. / Concello de Santiago

Rozas destacou que «participando neste festival, a concellaría de Xuventude continúa o camiño iniciado nos últimos anos para recoñecer a riqueza da cultura urbana, e sobre todo para darlle aos mozos e mozas o protagonismo que deben ter na vida pública e atender os seus intereses».

Na programación do festival, que é de entrada libre, haberá actividades relacionadas con ata dez disciplinas urbanas distintas, e está prevista a participación dunhas 500 persoas en diferentes competicións galegas, estatais e internacionais de disciplinas como o Street Workout (campionato internacional), Breaking (campionato de España), Beatbox, Freestyle, Skate ou Basket 3×3.

Á marxe das competicións, o Compostela Street traerá a Santiago diversas propostas culturais como concertos de música urbana. Entre os artistas confirmados están tamén C. Mirazo, Lady Funk, ou Ricky Hombre Libre.

A maiores haberá certames e exhibicións de Street Art, e talleres e parques urbanos cun PumpTrack (para BMX, Skate, Roller e Scooter), un Parkour Park ou unha Gaiola de Street Football. En canto á oferta de lecer, o evento disporá doutros servizos como un Street Studio (estudo de gravación e produción musical), unha Street Barber, unha zona gastro con Foodtrucks e un Street Market, que estarán situados no perímetro do estanque do Campus, próximo ás pistas deportivas.