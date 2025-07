Continúa en el punto de mira el futuro del máster de Matemáticas de la USC

Continúa la incerteza sobre el futuro del máster de Matemáticas de la Universidade de Santiago. La institución académica todavía mantiene conversaciones con la Xunta para abordar su continuidad tras la decisión de no ofertar nuevas plazas de cara al próximo curso académico por no alcanzar el mínimo de 16 estudiantes matriculados exigido por la Consellería de Educación. Un hecho que motivó la presentación de un recurso ante la Secretaría Xeral de Universidades, el pasado mes de junio.

Hace unos días el rector de la USC, Antonio López, aseguró que se desconocía lo que iba a pasar de cara al curso 2026-27 «para o cal xa hai aprobada e presentada outra proposta». Se trata de una redefinición del máster actual con «adaptacións e formulacións diferentes» con el objetivo de lograr más matriculaciones.

A mayores, el rector comunicó que una de las cuestiones a tratar era la reducción del número mínimo de alumnos necesario para impartir grados y másteres, criterio que llevó a la toma de esta decisión por parte del gobierno gallego. En concreto, para el máster de Matemáticas se pedía la declaración de singularidad, lo que haría que quedara exento de cumplir el requisito de número mínimo de alumnos/as.

Esta cuestión motivó que la USC convocase un Consello de Goberno extraordinario con el apoyo de profesores, personal de administración y estudiantes. El encuentro tuvo lugar ayer y de él no trascendieron mayores detalles sobre el caso concreto de la titulación.

Tal y como comentan desde la institución compostelana, el rector «comprometeuse a trasladarlle á Secretaría Xeral de Universidades as inquedanzas de membros do Consello de Goberno, nomeadamente no referido ao decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e que establece o requisito do número mínimo de estudantes que debe ter unha titulación oficial».

Desde la USC consideran que el citado decreto «está provocando a desaparición de titulacións públicas sin criterio académico».