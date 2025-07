Nuevo corte de tráfico en Santiago: la calle se verá afectada este sábado y habrá cambios en el transporte urbano

Este sábado 12 de julio, desde las 21.45 horas, se producirá un nuevo corte de tráfico en Santiago. La calle afectada será Porta Faxeira, que permanecerá cerrada por la celebración de la carrera CorreSan Nocturna Cidade Vella.

Según explica el concello en un aviso, la calle permanecerá cerrada entre las 22.00 y las 23.00 horas, por lo que los vehículos procedentes de la Senra serán desviados hacia Xoán Carlos I; los procedentes de Xoán Carlos I a plaza de Galicia; y los procedentes de Galeras hacia Poza de Bar.

Además, en este mismo horario estará prohibido el acceso de vehículos de residentes al casco histórico.

La CorreSan Nocturna Cidade Vella comenzará en la praza do Obradoiro su recorrido que irá por San Francisco, Dúas Portas, praza da Inmaculada, Acibechería, praza de Cervantes, Preguntoiro, praza de Feixóo, Conga, rúa Nova, cantón do Toural, praza do Toural, Bautizados, Porta Faxeira, Alameda, paseo dos Leóns, San Clemente (por delante del IES Rosalía de Castro), avenida de Figueroa, Porta Faxeira, rúa do Vilar, praza das Praterías, Fonseca y praza do Obradoiro, empezando la segunda vuelta, con el mismo recorrido, hasta finalizar la prueba en el propio Obradoiro.

Cambios en el transporte urbano

Debido al corte de tráfico en la calle varias líneas del transporte urbano verán alterado su itinerario habitual entre las 22.00 y las 23.00 horas. Viendose afectadas las líneas 4, 8, C2, P1 y P7.

La línea 4 Romaño - As Cancelas seguirá el siguiente itinerario de desvío: Galeras, Poza de Bar, Avenida das Burgas, Avenida Coruña, Xoán Carlos I y rúa da Senra. En este tramo se suprimirá la parada (553) San Clemente, Alameda; habilitándose como parada alternativa la (598) Rúa da Senra nº13 (sentido norte).

En el caso de la línea 4 en sentido As Cancelas - Romaño el itinerario será: rúa Virxe da Cerca, Plaza Galicia (hotel), cambio de Sentido, Virxe da Cerca, Avenida Coimbra, Burgo das Nacións, Avenida de Castelao, Vista Alegre y Romaño. Se suprimirán las paradas (599) Rúa da Senra nº14 (sentido sur), (554) San Clemente, IES Rosalía de Castro, (265 y 266) Galeras nº16A y nº38, (608) Santa Isabel, (547 y 549) Salvadas SGAE y nº47 y (665) Vista Alegre nº76. Se habilitarán las paradas (410) Plaza Galicia (hotel) y (663) Vista Alegre nº110. Además, los usuarios que deseen bajar en Galeras y Salvados podrán hacerlo yendo hasta Romaño y permaneciendo en el autobús hasta la siguiente salida sin ser necesario abonar otro billete.

Otra de las líneas afectadas será la 8 Camiño dos Vilares - Vidán, que irá por la Senra, Xoán Carlos I, Avenida da Coruña, Avenida das Ciencias y Novoa Santos e San Lourenzo. En este tramo quedarán suprimidas las paradas (554) San Clemente IES Rosalía de Castro, (223) Cruceiro do Gaio y (402) Poza de Bar colegio Pío XII; siendo (599) Rúa da Senra nº14 (sentido sur) la parada alternativa.

En el caso de la línea C2, el itinerario de desvío será el siguiente: Xoán Carlos I, Senra, Virxe da Cerca, Avenida Coimbra, Burgo das Nacións, Ulpiano Villanueva, rúa Boiro y Vista Alegre, continuando el itinerario por la Avenida de Castelao (subida) a la plaza de Camilo Díaz Baliño y Fontiñas. Quedarán suprimidas las paradas (554) San Clemente IES Rosalía de Castro, (265 y 266) Galeras nº16A y nº38, (608) Santa Isabel, (547 y 549) Salvadas SGAE y nº47 y (665) Vista Alegre nº76, estableciéndose como alternativas las paradas (112) Xoán Carlos I (sentido norte), (598) Rúa da Senra nº13 (sentido norte), (664) Vista Alegre nº153 y (63) Avenida de Castelao, xornalismo.

Por otro lado, la línea P1 Plaza Camilo Díaz Baliño - Folgoso se desviará por Virxe da Cerca, Plaza Galicia (hotel), cambio de sentido, Virxe da Cerca, Avenida Coimbra, Burgo das Nacións, Avenida de Castelao, Salvadas, Galeras y Cruceiro de Gaio. En este tramo se suprimirán las paradas (599) Rúa da Senra º14 (sentido sur) y (554) San Clemente IES Rosalía de Castro y se habilitará como parada alternativa la (410) Plaza Galicia hotel.

Por su parte, la línea P1 en sentido Folgoso - Plaza Camilo Díaz Baliño irá por Carme de Abaixo, Poza de Bar, Avenida das Burgas, Avenida da Coruña, Xoán Carlos I y la Senra, quedando suprimida la parada (553) San Clemente Alameda, teniendo como alternativa la (598) Rúa da Senra nº13 (sentido norte).

Por último, la línea P7 Grixoa - Porta do Camiño se desviará por Galeras, Poza de Bar, Avenida das Burgas, Avenida da Coruña, Xoán Carlos I y Senra. En este tramo se suprimirá la parada (553) San Clemente Alameda y se habilitará la (598) Rúa da Senra nº13 (sentido norte).