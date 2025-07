«No somos esclavos», denuncian en Santiago los abogados del Turno de Oficio

Decenas de profesionales del Turno de Oficio ‘peregrinaron’ ayer por las calles de Santiago para denunciar la «falta» de derechos laborales y el «abandono» al que se ven sometidos por parte de la Administración y de las instituciones. En este sentido, reivindicaron que «piden lo que cualquier otro trabajador» y han advertido de que sin ellos «el derecho fundamental de todo ciudadano al acceso a la justicia quedaría vacío de contenido».

«Creemos que este abandono no es gratuito, no obedece a ninguna otra razón que a que quieren dejar de prestar este servicio. Quieren decir a la gente que es insostenible económicamente para que puedan dejar de ejercerlo», destacó la secretaria de Organización del Sindicato de Abogados y Procuradores, Rosa Lozano, antes de iniciar la marcha.

La protesta se enmarca en un contexto marcado por la conmemoración este sábado del Día de la Justicia gratuita y por los paros convocados por los profesionales del sector este fin de semana.

Portando velas y con sus togas, los profesionales partieron desde la Plaza de la Constitución entre cánticos como ‘Somos abogados no somos esclavos’; ‘Si no nos defienden no nos representan’ o ‘Xunta, escucha, el Turno está en lucha’, para recorrer las calles de la capital en una fila de uno.

Entre las principales reivindicaciones del sector están unas remuneraciones «insuficientes» o la «falta» de reconocimiento institucional. En este sentido, Lozano detalló que «se indemniza con unas cantidades irrisorias, vergonzosas, y ni siquiera se reconoce ninguna relación laboral».

«¿Conocéis algún colectivo en el que no se cotice por su trabajo? ¿En el que no se pague por una gran parte del trabajo que se realiza? ¿Que no se le reconozca ninguna relación laboral con su empleador? ¿Que no tenga el menor derecho de conciliación?» se preguntó, antes de insistir en la «falta de diálogo» por parte de las diferentes administraciones.

«Pretendemos que se establezca un Estatuto Jurídico que regule nuestras relaciones, tanto económicas, como laborables, como de conciliación laboral, de bajas y de cotización. Somos el único sector que no tienen reconocido nada de eso, ni siquiera nos pagan las guardias, ya que tenemos guardias de 24 horas», desgranó Rosa Lozano.

Por su parte, el Colexio da Avogacía de Santiago informó ayer de que en lo que va de año ha recibido 2.567 solicitudes de justicia gratuita, unas cien semanales: «Faise un gran esforzo con moitas limitacións, polo que é moi urxente e necesario un incremento do orzamento destinado á asistencia xurídica gratuíta en Galicia, se non queremos asistir o seu colapso a curto prazo», remarcó el decano, Francisco Rabuñal.

Al respecto, apuntó que «a xustiza gratuíta é un servizo público que está operativo as 24 horas do día durante 365 días o ano, polo que quero destacar en primeiro lugar o gran traballo que fan os avogados e avogadas da quenda de oficio e o persoal do Colexio de Avogacía de Santiago». 320 profesionais de Compostela forman parte desde servizo.