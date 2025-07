A historia de Vite nas pinturas da primeira Premio Nacional de Cómic

O espazo REGA3 da Cidade da Cultura acolleu este venres un encontro da debuxante Ana Penyas co público. A artista valenciana é a convidada deste ano para a residenicia creativa que a Consellería de Cultura organiza no Gaiás e en colaboración co Incipit (Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC). A creadora, primeira muller recoñecida co Premio Nacional de Cómic de España, centra a súa actividade no barrio compostelán de Vite co obxectivo de plasmar a súa historia pasada e presente a través da publicación dun fanzine.

Penyas non dubida á hora de establecer un paralelismo entre a barriada e a transición, «un barrio obreiro, con escaleiras que non levan a ningún lado» en analoxía tamén ao «roubo» que lle explicou unha das testemuñas coas que se documentou, que perdeu moitos amigos por mor das drogas e que mostra o perfil desencantado dun barrio sen cohesionar, onde pola inseguridade doutro tempo, nalgún caso, e pola competencia das grandes áreas comerciais, noutros momentos, o negocio local esmoreceu, o espazo público, aínda que verde parece non habitado –unha das cuestións que máis chamou a atención da artista e que non pestanexou á hora e expresar a súa estraneza logo das dúas semanas que se dedicou a documentarse in situ–.

Dúas semanas de documentación, entrevistas –algunhas casuais– e intercambio para as que Ana Penyas contou coa colaboración de Paula Sánchez, que elabora a tese sobre o barrio de Vite, así como de ViteArquiva. Con todo, do que se trata é de crear un fanzine que reflicta a historia deste barrio, tanto ese éxito que foi para moita xente de poucos recursos económicos ter a súa propia vivenda, coma ese fracaso que foi para a xente nova a falta de alternativas e a caída –e en moitos casos morte– no mundo das drogas.

O obxectivo da artista vai máis aló de debuxar o que xa existe, fixando a súa ollada nos ocos e silencios que habitan tanto no propio barrio como no ViteArquiva ou as investigacións do Incipit no marco do estudo HabitPAT (2022). Un fanzine aínda en proceso e sen prazo de entrega –aínda que se prevé estea editado este ano–, o que lle permite á creadora valenciana poder meditar e traballar nas imaxes da súa experiencia, «facendo, se cadra unha distinción cromática», apuntou no espazo REGA3 entre unhas e outras vivenzas da historia do barrio.

Previo á súa explicación sobre o traballo que está a desenvolver sobre a historia, o asociacionismo e o devir do barrio santiagués, o mesmo espazo acolleu as xornadas Habitar el Patrimonio, no que interviron Cristina Sánchez-Carretero (INCIPIT, CSIC), Guadalupe Jiménez-Esquinas (USC), Paula Sánchez-Carrera (INCIPIT, CSIC), Nieves Herrero (USC), Candela Morado (INCIPIT, CSIC), Pablo García-Bengoechea (INCIPIT, CSIC), Víctor del Arco (USAL) e Iñigo Sánchez-Fuarros (INCIPIT, CSIC). Un encontro no que tamén se falou de ViteArquiva.

Tres anos de residencia

Nacido nos anos 60 do pasado século como polígono de vivendas sociais, Vite foi tecendo ao longo das décadas unha identidade comunitaria única, forxada na loita veciñal e materializada nun denso tecido asociativo. O ViteArquiva busca recoller e manter viva esa historia, a través de carteis, fotografías, noticias publicadas na prensa, mapas, documentos e testemuños.

Un arquivo do que se serviu Ana Penyas para combinar no futuro fanzine arte e memoria histórica, pero non é este o primeiro proxecto xurdido das residencias artísticas do Incipit e a Cidade da Cultura. Íñigo Sánchez-Fuarros, explica a EL CORREO que esta iniciativa botou a andar en 2023. «Cada ano, artistas que convidamos relaciónanse con algún proxecto de investigación que temos en marcha, o primeiro ano, 2023, foi un pouco especial porque non estivo vinculado a ningún proxecto en particular».

Naquela altura os convidados foron unha antropóloga especializada en temas de xénero e un músico que crearon unha peza performance misturando creación sonora, visual e texto, «que presentamos en un congreso da asociación Española de Antropoloxía, unha reflexión en torno ao dano e á dor». En 2024 a residencia foi dunha artista sonora, un traballo sobre os palcos da música e, neste caso, centrado no de Portomouro. Un traballo que verá a luz no outono e ao que seguirá este de Ana Penyas sobre Vite.

Segundo conta Sánchez-Fuarros, a metodoloxía pode mudar en 2026, pasando de ser un convite cara a un artista para un proxecto concreto, coma até agora, a abrirse algún tipo de convocatoria para que os diferentes creadores interesados no patrimonio poidan achegar as súas propostas.