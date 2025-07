La mejora de los accesos al Hospital Clínico de Santiago obligará a expropiar y demoler 24 inmuebles

La solución del caos de tráfico que a diario afecta a los usuarios del Hospital Clínico de Santiago pasa por la construcción de un nuevo aparcamiento y por la mejora de los viales de acceso al centro sanitario. Tras años de negociaciones y desencuentros entre la Xunta y el Concello de Santiago, en agosto de 2024 ambas administraciones firmaron un protocolo de colaboración, que 11 meses después empieza a concretarse. A principios de este mes el Gobierno gallego licitó la redacción de los proyectos para humanizar, ordenar y mejorar la accesibilidad al hospital. La Xunta ya ha realizado los estudios previos que contemplan la necesidad de expropiar y demoler 24 inmuebles.

Los detalles, en fases posteriores

El documento no detalla aún la localización exacta de las once viviendas, cuatro naves y nueve cobertizos que se verían afectados. «Las características y la valoración real de estas construcciones se deberán analizar en detalle en fases posteriores de proyecto», explica. En el estudio previo se recalca que «alguna de las viviendas parecen no estar habitadas» y que dos de ellas son propiedad del Sergas, que podría reubicar los servicios que allí se prestan dentro del complejo hospitalario que se está ampliando. El número de edificaciones afectadas aún es provisional y podría variar cuando se redacten los proyectos definitivos. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 21 de agosto para presentar sus propuestas a un concurso con un presupuesto global de 2.212.805 euros sin IVA.

Aparcamiento

Esta primera licitación de la Xunta aún no aborda específicamente la construcción del esperado parking con unas mil nuevas plazas. Hasta ahora siempre se había hablado de que la nueva infraestructura se levantaría en la zona del helipuerto. Pero el documento recoge, además, otra posible ubicación frente a la fachada principal del hospital Clínico. El estudio previo se focaliza, sobre todo, en los cambios necesarios en las calles y carreteras que llegan al centro sanitario, hospital de referencia para una población que ronda el medio millón de personas. El documento se «centra en mejorar la red de accesos desde las principales vías de comunicación que bordean la ciudad, teniendo en cuenta las ampliaciones y posibles ubicaciones de las áreas de aparcamiento que será necesario implantar, dada la considerable problemática existente en la actualidad», indica el estudio.

Cinturón perimetral

El informe plantea mejoras en el cinturón perimetral del Clínico, «que presenta serias deficiencias». Una de las recomendaciones es conectar la Avenida Mestre Victoria Míguez (que da salida hacia Vidán) tanto con la calle Santo Ignacio do Monte (que transcurre por la parte de atrás del centro sanitario, en la zona del hospital de día) como con la Avenida de Barcelona. Esta actuación serviría para descongestionar una de las vías que más tráfico soporta en el entorno, la Avenida de Volta do Castro. Con estos cambios se pretende también potenciar la Avenida de Mestre Mateo (en la zona del Campus Sur) como «entrada y salida de la ciudad» y eliminar tráfico del periférico (SC-20).

Propuesta para reordenar el tráfico en el entorno del Hospital Clínico de Santiago / Cedida

Los cambios afectan también a la zona suroeste del complejo sanitario. La glorieta de la carretera de Noia (AC-543) que conecta con la rúa Cantaleta sería el acceso más directo a la nueva zona de aparcamiento proyectada y es, además, la entrada menos utilizada al recinto hospitalario. «Uno de los principales problemas de este vial de acceso radica en la fuerte pendiente del mismo y el reducido radio de giro en la conexión con el ramal de deceleración procedente de la SC-20», indica el estudio. Para corregir esta deficiencia «se han planteado diversas alternativas, todas ellas con un nuevo vial de acceso que permita además una mejor interconexión con el acceso norte y que puedan servir como ejes vertebradores de la red vial del futuro desarrollo urbanístico previsto en el PXOM para esta zona».

Más rotondas

Para los vehículos procedentes del norte de la ciudad, el estudio previo plantea, además, construir una nueva glorieta en la intersección con la carretera de San Lourenzo. También se recomienda incrementar el tamaño de la rotonda que enlaza el recinto hospitalario con la Avenida de Barcelona y reordenar el aparcamiento para los taxis y el transporte urbano en esa zona. En este punto, el informe plantea dejar la vía que da a la fachada principal del Clínico sólo para uso del transporte público y las ambulancias. El acceso sureste (por la Choupana) es uno de los más utilizados y también será mejorado. Se prevé convertir en rotonda completa la semiglorieta que conecta con el barrio de Santa Marta. «Para ello, será necesario proceder a la expropiación y demolición de una vivienda unifamiliar y varias naves industriales antiguas, logrando además ampliar la sección al inicio de la Travesa da Choupana, que actualmente presenta un ancho muy reducido que dificulta la circulación de autobuses y camiones», indica el estudio.

Déficit de plazas

El estudio de movilidad realizado por el Sergas en 2023 detectó que el Clínico tenía un déficit de 328 plazas de aparcamiento a media mañana. La situación se ha agravado con las obras de ampliación y de protonterapia y como solución provisional el Concello habilitó un aparcamiento en el entorno del Cimus. En el hospital la franja con mayor actividad es por la mañana, de lunes a viernes, cuando llegan al centro hospitalario un total de 10.144 personas. Por la tarde, la actividad se reduce a 2.879 usuarios y trabajadores. El área sanitaria de Santiago y Barbanza atendió en 2022 a 445.555 personas, de las que 376.897 personas pertenecen al entorno de la capital gallega. Abarca a un total de 42 municipios con déficits de transporte público. Las mayores complicaciones del tráfico se dan a las 8.00, 12.00 y 15.00 horas. El estudio de movilidad apunta a que la mayor parte de los viales en el hospital son de sentido único, formando en general anillos de circulación.

Suscríbete para seguir leyendo