«El Camino de Santiago empieza en cuanto se pone el pie fuera de casa; por tanto, hay infinidad de rutas»

El nuevo deán de la Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, nació en 1973 en Muros y es licenciado en Filología (especialidad de Lengua Inglesa). Ordenado sacerdote el 8 de julio de 2001, ha desarrollado una amplia labor pastoral en la Diócesis de Santiago. Es vicecanciller-secretario del Arzobispado y fue moderador de la Curia. Fue nombrado canónigo del santuario jacobeo en 2021 y desde 2024 es, además, vicario parroquial de San Benito y Santa María del Camino, en Compostela.

Es el nuevo deán, electo de momento, de la Catedral de Santiago. No sé si se lo esperaba... ¿Cómo asume esta confianza que han depositado en usted sus compañeros canónigos?

No, no era lo esperado, porque en el procedimiento de votación para deán no tenemos como se puede pensar una campaña al uso, sino que a medida que fueron avanzando las votaciones fui recibiendo más votos. O sea, que no lo esperaba absolutamente para nada.

¿Por qué cree que le han elegido a usted?

Pues eso habrá que preguntárselo a ellos (risas).

Aunque es pronto, ¿qué urgencias percibe en la Catedral? ¿Hay que tomar a corto plazo alguna decisión con respecto al funcionamiento del día a día de la seo?

Decisiones radicales no se van a tomar. Pero sí tenemos que seguir manteniendo y mejorando; porque siempre tenemos ese plus de mejora en la atención al peregrino. Y además, ya tenemos en vista el próximo Año Santo Compostelano.

¿Está teniendo en la Catedral algún tipo de incidencia la celebración del Año Santo Romano?

Por las ceremonia que me ha tocado presidir a lo largo de este año en la Catedral estoy viendo que vienen muchos grupos de paso que van a Roma; pero que antes quieren pasar por Santiago. Vienen por Lisboa o por Oporto, paran en Santiago, para irse Roma. Son normalmente grupos de Latinoamérica o Estados Unidos. Por tanto, nuestra Catedral también se está sintiendo agraciada por el Año Jubilar romano. No nos ha sacado nada, sino que nos ha puesto también en ese mismo camino.

Los extranjeros ya evitan los meses de julio y agosto para peregrinar, ¿se nota en la Catedral?

No, en la Catedral la asistencia a las Misas del Peregrino está siendo constante siempre. Por desgracia, a veces tiene que quedarse gente fuera. Aunque sí, quizás la gente ha aprendido, entre comillas, y si puede y tiene la capacidad de elegir otros meses pues no peregrina en julio ni agosto, lo cual también es bueno para la ciudad, que se desestacionaliza en los grandes meses de verano.

Manuel Jesús Formoso con el deán saliente, José Fernández / Jesús Prieto

Precisamente esa es una de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento en materia turística, ¿Se puede hacer algo desde la Catedral para contribuir a la convivencia entre los que nos visitan y la ciudad?

El Cabildo siempre trabajará en colaboración con las autoridades, reconociendo que la Catedral, al final, es la meta de la peregrinación. Esta empieza mucho antes de esta ciudad y por lo tanto nosotros lo único que tenemos que hacer bien es acogerles. Llegue quien llegue y llegue cuando llegue.

¿Qué opina de todas las ramificaciones del Camino que están surgiendo? Parece que todos los pueblos quieren que el Camino pase por su territorio...

El Camino empieza desde que uno pone el pie fuera de su casa, venga de donde venga. Por lo tanto, podemos decir que hay infinidad de caminos. Por otra parte, sobre lo de que todo el mundo quiere que el Camino pase por su casa, pues al final también está hablando bien del Camino y de las consecuencias que tiene que la Ruta Jacobea pase por algún ayuntamiento, por algún lugar. No deja de ser una repercusión grande a todos los niveles para ese concello o para esa zona. Pero desde que uno sale de casa, empieza un Camino de Santiago. Por lo tanto, hay unos oficiales, pero todos los Caminos son Caminos.

Cada vez son más diversas las motivaciones del peregrino, me imagino que la Catedral seguirá defendiendo la espiritual…

Evidentemente. Lo que tenemos que defender es que el Camino de Santiago es un camino espiritual. Reconociendo que mucha gente de la que llega a la Oficina del Peregrino igual lo hace con otras motivaciones. No tenemos nada en contra, pero siempre tenemos esa confianza en que incluso aquel que ha empezado el Camino diciendo que no lo hace por motivos religiosos, llegará a Santiago tocado en el corazón y tocado por Dios. El Camino de Santiago es un camino espiritual.

Muchos estudiosos del Camino llevan años criticando que se hayan establecido los 100 kilómetros para recibir la compostela, ¿cree que es necesario mantenerlos?

La posición del Cabildo ha sido siempre la misma y seguimos manteniendo que son los cien kilómetros últimos, con las distintas variedades que hay de otros caminos reconocidos también fuera de España; y 200 kilómetros para los que vengan en bicicleta la distancia necesaria para obtener la compostela. En principio no está previsto ni estudiarlo ni cambiarlo.

¿Está preparada la Catedral para el Año Santo 2021?

La Catedral está preparada, está realmente preciosa, aunque aún quedan algunas obras para poder decir que la hemos completado; pero bueno, está prevista alguna cosa nueva más para poder atender mejor a los peregrinos que hay ya no solo en el Año Santo, sino en el día a día.

¿Qué obras están pendientes?

Uno se puede pasear por la Catedral tranquilamente y ver que la capilla del Cristo de Burgos está en obras, al igual que la del Salvador; y también que la Capilla del Pilar necesita una restauración; y la fachada de los Palacios del Obradoiro también está pendiente. Además, lo que se ha restaurado también necesita que se vaya manteniendo. Digamos que la Catedral está viva.

Manuel Jesús Formoso y José Fernández Lago, frente a la entrada principal de la Catedral de Santiago / Jesús Prieto

¿Se reafirmará en el deseo del Cabildo de que el Papa venga a Santiago?

Por supuesto, recibir en la casa del señor Santiago al sucesor de Pedro sería una alegría, de la misma manera que ha sido una alegría acoger a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Por tanto, la invitación al Papa León XIV se pondrá encima de la mesa y esperemos que sea una realidad que el nuevo Papa también visite Santiago.

¿Cuál cree usted que debe ser el papel del Cabildo como institución histórica en la ciudad de Santiago?

El papel del Cabildo como institución en la ciudad de Santiago tiene sobre todo una prioridad, que es la atención espiritual a los peregrinos y a aquellas personas que visitan la Catedral. Esa es la prioridad total. Por supuesto, entre otras cosas, tendremos que poner en valor todo aquello que hemos recibido de la historia, nuestro patrimonio. Pero, sobre todo, no podemos perder nunca de vista de que el Cabildo está para custodiar la tumba del Apóstol Santiago y ofrecer las gracias que el Señor le ofrece a cada uno de los que se acercan a él.

Hablamos de Santiago y Roma, pero, ¿qué nos puede decir de la situación que se está viviendo en la Ciudad Santa, en Jerusalén?

El problema de Tierra Santa, agravado estos últimos meses por el conflicto sangriento entre Israel y Hamás, también nos preocupa, sobre todo porque allí hay cristianos que, en el fondo, se están encontrando entre dos fuegos. Como cooperadores con ellos tenemos que estar pendientes y echarles una mano en lo que podamos. Cualquier guerra es un fracaso de la humanidad y esta también lo es.