Denuncian en Santiago trapicheo en pleno tránsito universitario en el callejón dos Feáns

Vecinos de la rúa dos Feáns, en Santiago, han denunciado que el trapicheo y consumo de droga del barrio de Santa Marta se ha trasladado a los callejones del entorno de la Facultade de Dereito de la USC. Testigos aseguran a este periódico que a diario llegan motos a la zona y se producen «intercambios de mochilas», para luego trapichear con consumidores que se desplazan hasta este punto para adquirir su dosis diaria. Uno de los vecinos que se ha puesto en contacto con este periódico asegura que, además, no solo hay trapicheo sino que los toxicómanos consumen allí mismo, aprovechando que se trata de una callejuela bastante oculta pero por la que «transitan universitarios todos los días, que ven lo que está pasando».

Este testigo tiene que circular a diario con su coche por la rúa dos Feáns para acceder al garaje de su casa, situada en la avenida Rosalía de Castro pero con acceso también por la trasera, en la misma manzana donde se situó durante décadas el restaurante Vilas. «Cada vez que meto el coche me los encuentro. Y también los vemos desde la ventana. Están ahí prácticamente todo el día. El vendedor ronda la zona a la espera de que vengan los consumidores; que a veces ya se chutan ahí mismo», relata el compostelano, que asegura que la situación está afectando a la tranquilidad familiar.

«Tengo un hijo pequeño que sale de casa con miedo; y mi mujer está en la misma situación. Además, tenemos que tener la alarma conectada constantemente porque no estamos tranquilos», lamenta el afectado. La denominada rúa dos Feáns está compuesta por varios tramos: el que conecta la avenida da Coruña con la biblioteca universitaria Concepción Arenal, el callejón que comunica el Ensanche, desde la avenida de Rosalía de Castro, con la misma biblioteca; y el tercer tramo que discurre por la trasera de la Facultade de Dereito y que conecta el anterior callejón con la avenida avenida do Doutor Ángel Jorge Echeverri. Sería en este último donde se concentraría la actividad delincuencial, según los residentes del entorno.

«No afecta solo a gente que vivimos aquí, hay que tener en cuenta que es una zona de tránsito de estudiantes; por aquí están pasando universitarios todo el día: tener un punto de venta de droga en pleno corazón del campus universitario es un peligro».

Consultadas por este periódico, fuentes de la Comisaría de Santiago del Cuerpo Nacional de Policía señalan que actualmente hay localizados varios puntos de venta de droga que se están controlando en diferentes zonas de la ciudad, donde se reforzará la presencia de efectivos. Destacan que a raíz de la presión policial sobre los dos narcopisos del bario de Santa Marta estos negocios se han trasladado a otros lugares, que ya están siendo vigilados por la Policía. El Cuerpo de Seguridad del Estado agradece la colaboración ciudadana para combatir la actividad delicuencial, también la relacionada con la venta de estupefacientes.

La presión social y policial ha conseguido una mejora considerable de la seguridad en Santa Marta, donde los vecinos se movilizaron y constituyeron una plataforma contra los puntos de venta de droga del Banco do Pobre y la avenida de Bilbao. No obstante, el problema no se ha erradicado, sino que se ha trasladado a otros barrios de la ciudad donde ya está trabajando la Policía Nacional, con el fin de combartir esta actividad ilegal. Los ciudadanos también reclaman que se reactive cuanto antes la UMAD, la Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes, para asistir a los numerosos toxicómanos.

