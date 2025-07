La deuda con Monbus sube a 5,5 millones: El Concello de Santiago no ha pagado los buses urbanos durante este año

Monbus iniciará acciones legales para reclamar al Concello de Santiago el dinero que le adeuda. La compañía que preside Raúl López opera buena parte de las líneas del transporte urbano de Santiago a través de su filial Tralusa. Fuentes de la empresa explican que en estos momentos los impagos de Raxoi alcanzan ya los 5,5 millones de euros, una cantidad que la coloca en una situación «insostenible» y pone en riesgo tanto «el pago de nóminas a los trabajadores como la prestación del servicio» en la capital gallega.

En el último Pleno celebrado en el Pazo de Raxoi a finales de junio, el Bipartito no fue capaz de sacar adelante el pago de 2,5 millones de euros a Tralusa y otro medio millón a Autocares Rías Baixas por la liquidación de los servicios prestados durante el año 2024. A esta cantidad hay que sumarle otros tres millones de euros. El Concello no ha abonado aún en lo que va de año ninguna de las facturas mensuales por los buses urbanos.

Contrato del transporte caducado

De acuerdo con el contrato del transporte, caducado ya hace casi diez años sin que ningún gobierno municipal haya sido capaz de adjudicar su renovación, las concesionarias reciben una cantidad fija mensual. En junio del año siguiente se calcula ya una liquidación «con datos reales (kilómetros totales recorridos y viajeros transportados), de los ingresos y gastos del ejercicio». Si las entregas a cuenta que se han realizado mensualmente son inferiores a lo que corresponde por la prestación del servicio, entonces el Concello debe autorizar en el Pleno el pago extraordinario.

La posición del PP en el Pleno

El pasado 26 de junio el Gobierno de Goretti Sanmartín intentó aprobar este reconocimiento extrajudicial de crédito a la compañía por segunda vez. Pero los votos en contra del PP y la abstención de los cuatro concejales expulsados del PSOE lo impidieron. El líder de los populares en Santiago, Borja Verea, decidió bloquear los pagos ante las dudas del interventor municipal por el contrato «a dedo» del Concello a Tralusa y Rías Baixas para que alquilasen autobuses nuevos. La decisión se tomó de emergencia por primera vez al final del mandato del socialista Sánchez Bugallo. Parte de la flota que circulaba por las calles de Santiago estaba notablemente envejecida, sufría constantes averías y suponía un peligro para los usuarios del transporte urbano. Un año después, el ejecutivo de Sanmartín repitió la fórmula sin abrir un concurso público para analizar las mejores ofertas de alquiler. Actualmente hay 23 buses arrendados, a un coste por unidad para los compostelanos que ronda los cinco mil euros mensuales.

Esta decisión es la que censura Verea, que por el momento insiste en que no cambiará el sentido de su voto si la alcaldesa decide volver a intentar llevar las facturas al próximo Pleno municipal. Los concejales no adscritos tampoco ofrecen un balón de oxígeno al Bipartito y se mantienen en la abstención entre duras críticas a la alcaldesa, a la que Gonzalo Muíños acusa de usarlos «cuando le interesa».

La alcaldesa ya advirtió de que el bloqueo a los pagos podría llevar a las compañías a reclamar la deuda por la vía judicial. La factura a pagar se incrementará dado que además de la cantidad adeudada habrá que sumarle los intereses de demora, que rondan el 11% del importe. «Tralusa iniciará las correspondientes acciones legales, tanto en vía administrativa como judicial, para reclamar el montante total adeudado incrementado en los intereses que se han venido devengando desde la fecha en que cada una de las liquidaciones debieron ser abonadas», advierte la empresa de Raúl López.

Según los cálculos de Monbús, el Concello le debe unos dos millones de euros por la liquidación del ejercicio de 2024 a los que entiende Raxoi sumó otros casi 500.000 por el pago correspondiente a diciembre de ese año, que todavía no ha sido abonado. Tampoco han sido ingresadas el resto de mensualidades de todo este año, que sumarían los otros tres millones de deuda.

Efecto en los salarios

La compañía alerta, además, que el servicio de autobuses urbanos en Santiago podría verse afectado. Los impagos, explican, colocan «a la concesionaria en una situación absolutamente insostenible y que compromete seriamente tanto el abono de los salarios de los trabajadores como la efectiva prestación del servicio público».

Tralusa asegura no entender tampoco la contienda política que se ha abierto en torno al asunto del alquiler de autobuses y que supone el primer revés severo en el mandato de la nacionalista Goretti Sanmartín en Santiago. «No existe justificación objetiva alguna para su no abono, puesto que el Concello estaría incumpliendo dos resoluciones por él aprobadas (de la Xunta de Goberno Local, de noviembre de 2022 y de 7 de septiembre de 2023) que nadie de los que ahora se oponen a su pago ha recurrido o impugnado», indica la compañía. «Tralusa, ajena a todo este debate político, insistimos, injustificado y arbitrario, no debe asumir las consecuencias de una deuda millonaria (5,5 millones de euros)», concluye.

