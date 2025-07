O grupo Cidades Patrimonio celebra 40 anos cun concerto

A asemblea do Grupo de Cidades Patrimonio aprobou esta fin de semana a organización de eventos especiais para celebrar os 40 anos da designación de Ávila, Compostela e Segovia como cidades patrimonio, xerme do grupo ao que agora pertencen 15 urbes españolas.

Así, vaise organizar un gran concerto conxunto para o 6 de decembro, data na que a Unesco designou estas tres primeras cidades como patrimonio. O concerto vai ter lugar en Ávila, coa participación de músicos e intérpretes das outras dúas cidades e a implicación do resto de urbes do grupo.

A asemblea celebrouse no Alcázar de Segovia, onde ademais de acordarse este concerto conmemorativo se falou doutros proxectos, como a exposición fotográfica con material do patrimonio histórico das 15 cidades que se vai organizar na Real Academia de España de Roma, un proxecto «en licitación» e tamén se tratou o estado de execución da subvención de fondos europeos recibida polo grupo, que ascende a 45 millóns de euros, con tres millóns para cada cidade. Unha axuda destinada a preservar e manter as zonas históricas das 15 cidades.

Nesta xuntanza en Segovia tamén se falou sobre a ferramenta de medición de retorno de asistencia a feiras de turismo coma a de Osaka (Xapón) e Berlín (Alemaña). Para o acalde de Segovia, José Mazarías, a ferramenta permite «comprobar se a asistencia a estes destinos produce un incremento no número de visitantes destes lugares ás cidades españolas».

No encontro tamén se abordou a presenza en Dublín, o 17 de novembro, da man de Paradores e Turespaña, unha nova cita para contactar con axentes e turoperadores.