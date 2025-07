A oposición aféalle á rexedora que falte á entrega da Medalla de Galicia á princesa Leonor

A oposición da Corporación local ao Goberno de coalición (BNG e Compostela Aberta) reaccionou unanimemente contra a decisión da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de non asistir este luns no Pazo de Raxoi ao acto de entrega da Medalla de Galicia que o Executivo de Alfonso Rueda lle concedeu á Princesa de Asturias, herdeira á Coroa de España, Leonor de Borbón.

A rexedora da capital galega xustificou a súa ausencia poñendo en valor o galardón, «máxima honra que concede o Goberno do noso país a persoas ou institucións polos seus méritos ao servicio de Galicia» deixando claro que a herdeira da Coroa «nada meritorio achegou a Galicia» e apuntando que esta distinción pretende «branquear a monarquía».

Este posicionamento de Goretti Sanmartín desatou as críticas de toda a oposición, por «sectaria», «actuar como militante do BNG» e non como alcaldesa de Santiago e «pouco institucional». A primeira reacción á ausencia da alcaldesa, que se reafirmou en que si asistirá ao «acto institucional que como vén sendo habitual se celebra o 24 de xullo» foi a do Partido Popular.

«Atopámonos coa nova de que a alcaldesa de Santiago non acudirá á entrega da Medalla de Galicia á infanta Leonor», expresaba o líder da oposición compostelá e tamén deputado no Parlamento de Galicia, Borja Verea, lamentando «profundamente que Goretti Sanmartín, como rexedora da capital de Galicia, decida ausentarse deste acto, poñendo por diante, unha vez máis, a ideoloxía máis radical do seu partido -BNG- fronte ao respecto que merece unha cidade que representa a todos, no só a unha minoría».

Verea lembrou unha vez que a capital galega se está a gobernar en minoría (nada da coalición entre BNG e Compostela Aberta, con 6 e 2 concelleiros respectivamente): «Aínda que goberne con seis concelleiros de 25, non pode esquecer que non só goberna para os seus; e con este tipo de accións, o que demostra é que está moi lonxe de ser a alcaldesa que unha cidade universal como a nosa merece».

No seu comunicado, o candidato do PP á alcaldía de Santiago apelou «á maioría silenciosa dos composteláns e compostelás: esa maioría que non grita, pero que sabe que a convivencia se constrúe con respecto, non con desplantes nin sectarismo».

Críticas do PSOE e dos edís expulsados, os non adscritos

Tamén dende a bancada socialista na Corporación local houbo reaccións a ausenza da alcaldesa de Santiago no evento deste luns no Pazo de Raxoi. O voceiro do grupo, Gumersindo Guinarte, amosou esta sábado a súa preocupación pola non asistencia de Goretti Sanmartín a este acto institucional. «Non é un comportamento propio da alcaldesa da nosa cidade que representa o conxunto da cidadanía de Santiago de Compostela».

Desde o grupo municipal socialista consideran que a decisión da rexedora «máis ben parece un acto propio dun militante ou dunha militante do BNG e de quen van facer un escrache á porta de Raxoi».

Neste sentido, o PSdeG-PSOE insiste en que «a alcaldesa ten que comportarse como tal estea ou non de acordo cos actos institucionais que se levan a cabo» xa que segundo Guinarte «eso é o que significa a institucionalidade». Por todo, a formación socialista considera inaceptable que Sanmartín eluda a súa responsabilidade institucional, lembrando que «non representa ao seu partido político» e esíxenlle á alcaldesa que reconsidere a súa postura.

En nome dos catro concelleiros expulsados do PSOE e agora integrantes da Corporación local como non adscritos falou o ex voceiro de Partido Socialista, Gonzalo Muíños, que lle afeou á rexedora que «siga o ditado dos seus e non asuma que nos representa a todos», ao tempo que coma o resto da oposición poñía o foco en que a alcaldesa debía «representar o conxunto do Concello de Santiago de Compostela».

Para defender o seu posicionamento e criticar o da alcaldesa Sanmartín, o edil non adscrito citou palabras da propia rexedora -do último Pleno ordinario no Pazo de Raxoi- nas que se refería a que «cando vou a un acto non vou a título individual nin como representante do BNG» senón como alcaldesa. «Un precepto que agora non aplica», recalcou Gonzalo Muíños para engadir que ao parecer a Goretti Sanmartín «o cargo -de alcaldesa- quédalle grande».

O edil non adscrito concluíu a súa comunicación preguntándose se quen «ostenta o bastón de mando» é Goretti Sanmartín ou «a asemblea do BNG».