Así logró el Concello de Santiago encontrar 752 inmuebles que no pagaban el IBI

El Concello de Santiago recaudará este ejercicio 542.000 euros más en concepto de IBI sin haber subido los impuestos. La tesorería municipal lleva tiempo cruzando datos de los recibos y las licencias urbanísticas e inspeccionando las calles para detectar a ciudadanos que no abonaban este tributo. Las pesquisas han logrado detectar un total de 752 inmuebles, que hasta el momento no pagaban.

«Fue un trabajo tanto de inspección como de comunicación con el catastro que permite que afloren estos inmuebles», explica el concelleiro de Facenda, Manuel César. La tesorería ya había empezado a rastrear a los infractores en el mandato del socialista Sánchez Bugallo, indica, y en estos dos años se han intensificado las tareas. «En estos últimos meses acabamos de hacer todo el cruce de bases de datos, que ha permitido que se regularizase tanto este padrón del IBI como el padrón de la basura», añade Manuel César.

Periodo de pago abierto

El Concello de Santiago acaba de abrir este mes el periodo voluntario del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles que estará abierto hasta el próximo 5 de septiembre. Ese día se pasará el recibo a los compostelanos que hayan optado por domiciliar los pagos. El 93% de los ciudadanos opta por esta vía en Santiago.

«Estos 752 recibos podrían pagarse de forma voluntaria», indica el concelleiro. César explica que los infractores no es que figurasen como morosos, sino que no estaban correctamente registrados. Aún así, matiza, que todo el mundo que vive en una casa sabe que debe pagar el Impuesto de Bienes Inumebles por lo que podrían haber intentado regularizar su situación, pero no lo hicieron.

Fuente de ingresos

El IBI es una importante fuente de ingresos para las arcas municipales. Santiago espera recaudar este ejercicio 36.658.000 de euros. Del total, el grueso corresponde con las fincas urbanas (33, 85 millones), las rústicas aportan 1,25 millones más y después el IBI que se aplica a inmuebles de caraterísticas especiales como autopistas o aeropuertos suma 1,55 millones.

César recalca que pese a lo que ha dicho la oposición en algún pleno municipal, en lo que va de mandato el Bipartito no ha efectuado ninguna subida de impuestos. «Seguimos manteniendo el tipo de gravamen del 0,51%, que existe desde el año 2015 y el 0,48 en rústica», recalca el concelleiro de Facenda.