«Na nova proposta do mestrado axustámonos a alumnado que traballa»

Despois de ocupar cargos de responsabilidade en xestión como secretario do centro, director do Departamento de Análise Matemática ou director do Instituto de Matemáticas da USC, Cabada chega ao cargo de decano co reto de recuperar o antes posible o mestrado que foi eliminado pola Xunta, para así «manter a calidade da formación» nun centro onde os dobres graos son unha gran aposta. O profesor Alberto Cabada (Sarria, 1966) tomou recentemente posesión como decano da Facultade de Matemáticas, sustituíndo no cargo a Elena Vázquez Cendón.

Entra no cargo no medio da polémica creada tras a suspensión do mestrado en Matemáticas. En que punto nos atopamos?

A verdade é que tiven un estreo ‘por todo lo alto’. Para o curso 25-26 está pechada a opción de matrícula, o que sen dúbida terá unha repercusión negativa en todas as titulacións impartidas no centro. Na última reunión coa Secretaría Xeral de Universidades mantéñense en non ofertar prazas porque non o consideran singular e así non acadamos os 20 alumnos necesarios. Sen embargo, nós temos unha proposta. Ao longo do curso que vén de rematar fixéronse uns cambios de materias do mestrado e permítese un formato híbrido para alumnado que traballe e non poida asistir a clases e ter así unha formación complementaria en matemáticas. Poden ser persoas que non estean interesadas no groso do mestrado que viría a ser para continuar no doutoramento e logo facer a tese. Agardamos unha resposta a esta proposta por parte da Xunta.

Cales son os principais retos para os vindeiros anos?

O fundalmental é manter a calidade da formación, polo que é preciso retomar o mestrado o antes posible porque estamos facendo unha formación integral en matemáticas. Tanto no grao, que é único e onde a gran maioría son contidos obrigatorios, como nos mestrados orientados á Estadística e á Matemática Industrial, pensamos que a oferta é coherente. Logo, os dobres grados son unha aposta decidida, tanto con Física como con Enxeñaría Informática. No caso de Física ven sendo a nota de corte máis alta do Sistema Universitario Galego. Este ano polos datos que me pasaron parece que vai ser sendo así ou incluso pode aumentar.

Hai moitos estudantes interesados nos dobres graos?

No grao hai 110 persoas de novo ingreso cada ano, mentras que nos dobre graos son 11. Son poucas pero pensamos que os graos únicos xa son esixentes e facelos simultaneamente aínda máis. Dos once, 9 ou 10 rematan no tempo correspondente e soen ser os que teñen os mellores expedientes. Trátase de xente moi motivada e con gran vocación. Por iso, queremos seguir fomentando esa oferta.

Hai unha decena de grupos de investigación. É a Facultade de Matemáticas un referente neste ámbito?

A Xunta recoñece catro grupos de referencia competitiva, o recoñecemento máximo que se pode alcanzar a nivel de investigación en Galicia. Logo, hai un consorcio das tres universidades, o Citmaga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia). Podo dicir que somos referentes e hai grupos significativos ao nivel das mellores universidades do país.

A importancia das prácticas en empresas ou institucións. Onde soe ubicarse en maior medida o alumnado?

Moita xente fai prácticas no Sergas en cuestións de análise de datos e outros moitos decídense pola banca. Hai que dicir que moitas veces xa empezan a traballar antes de ler o traballo de fin de grado, ou incluso no verán. Así, hai unha pequena distorsión nos datos referentes ao tempo que empregan para concluír a carreira. Tamén traballan con xestores de informática, na forma de facer os algoritmos. En xeral, o tempo que tardan en atopar traballo é moi pequeno e os salarios son competitivos, están por enriba da media, e o traballo que fan está relacionado coas matemáticas.

Está contemplada algunha obra relevante nun futuro próximo?

Dende un principio o edificio tivo certas deficiencias como goteiras. Co tempo foise mellorando. Agora, necesitamos condicionar as aulas de informática ao ter problemas de humidade. Tamén hai problemas de climatización, ao gardarse moito calor no interior. Son varias melloras pero cando se empeza a analizar o que custa é moi caro.

En canto á mobilidade. Hai moito intercambio de alumnado con outros países?

Temos intercambios a través de Sicue, uns sete ou oito van fóra. E logo Erasmus pode haber unha vintena por ano. Temos contactos con diversos países como Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, República Checa ou Holanda. Tamén recibimos estudantes, uns poucos menos. Neste punto, o importante é establecer comunicación que é o xerme para establecer contactos de intercambio.

A importancia das matemáticas para a sociedade.

Sempre comparan as matemáticas con un edificio que se ve moi bonito unha vez rematado, pero o que fai que sexa bo e funcione son os cimentos, a fontanería ou a electricidade, cousas que logo se tapan. As matemáticas fan que todo funcione e que sexa estruturalmente estable e logo quedan ocupadas polo resto. Todo funciona en gran parte polas matemáticas, pero non son visibles. Por iso, é necesario un esforzo que se está facendo dende as institucións. En ensino medio estamos colaborando con programas de divulgación porque é preciso comentar a importancia que teñen as matemáticas e a súa beleza aínda que á xente dalle a risa. A pesar disto, está cambiando a perspectiva e a sociedade entende que esta ciencia ten un valor para o progreso.