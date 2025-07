Raxoi aproba o alleamento de catro parcelas municipais para construír vivenda protexida

A xunta de goberno local celebrada este luns acordou o alleamento de catro parcelas do patrimonio municipal, cuxa convocatoria se fará mediante concurso público con procedemento, destinadas á construción de vivenda protexida. Segundo explicou a voceira do goberno, a edil Míriam Louzao, os ingresos que se obteñan deste alleamento "a maior parte destinaranse á adquisición e rehabilitación de edificios para o uso de vivenda pública" e así conseguir que non haxa só vivenda protexida na periferia "senón tamén no centro e que non se promova só a través da obra nova, senón tamén a través da rehabilitación.

O Executivo local defende con esta iniciativa que poderá materializar o destino de vivenda protexida para estas parcelas, "de acordo co planeamento urbanístico e incrementar a curto prazo a oferta de vivenda a prezos accesibles, ao tempo que tamén permitirá rematar pezas urbanas que permanecen incompletas anos despois do seu desenvolvemento". O número total de vivendas protexidas que se van construír estímase dende Raxoi que chegue ás 152. Agora, unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP), "as entidades interesadas terán un prazo de 45 días naturais para presentar as súas ofertas".E durante este mesmo prazo tamén se poderán presentar alegacións ao expediente.

Míriam Louzao / Cedida

Soares nas Cancelas, na Muíña e en Traspaxonal

As parcelas que integran este concurso, que se publicará na Plataforma de Contratación, están situadas na periferia das cidades, dúas delas en Traspaxonal e as outras dúas nas Cancelas e na Muíña. A edil de Capital cultural debullou en rolda de prensa no Pazo de Raxoi as características de cada unha delas.

Así, a parcela municipal das Cancelas, localizada na rúa Vicente Risco e integrada no Proxecto de compensación do Camiño francés, ten unha superficie de 1.290 metros cadrados, unha habitabilidade de máis de 2.000 metros cadrados e nela estímase a construción de 18 vivendas, "cunha valoración de 1.163.760 euros".

A finca da Muíña, situada na rúa S.D. Compostela, ten unha superficie de 3.630 metros cadrados e unha edificabilidade que supera os 7.000 metros cadrados, o que dá un máximo de 62 vivendas e unha valoración de case tres millóns de euros.

Os terreos de Traspaxonal radican ambos na rúa de Agustín Sixto Seco. Unha das fincas ten unha superficie de 1.250 metros cadrados e unha edificabilidade de algo máis de 4.000, que dará lugar a 33 vivendas valoradas en 745.502 euros. A outra parcela de Sixto Seco conta 1.280 metros cadrados, edificabilidade de máis de 4.500 metros para un máximo de 39 vivendas e ten unha valoración de 1.278.000 euros.

Criterios para a adxudicación

En canto aos criterios de adxudicación, a concelleira Louzao explicou que se valorará con 85 puntos o prezo ofertado e con 15 puntos a eficiencia enerxética da edificación. "Coa incorporación deste criterio de eficiencia enerxética na valoración das ofertas, o que buscamos é promover a utilización de solucións construtivas que reduzan o impacto da construción tanto na fase de execución como na fase de utilización dos edificios".

Louzao especificou respecto deste certificado que se trata dun estándar internacional de construción "que garante un consumo enerxético case nulo dos edificos".