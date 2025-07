El abogado del empresario de Santiago investigado por la UCO: «Es completamente ajeno a la trama, confiamos en que se ratifique en breve»

«Enrique quedará fuera de la causa más pronto que tarde, simplemente porque es completamente ajeno a esta trama; confiamos en que se acuerde en breve». Son palabras de Jorge Navarro, abogado penalista que dirige la defensa del empresario compostelano detenido por la UCO en su casa de la Algalia de Abaixo el pasado martes 8 de julio, acusado de un presunto delito de fraude contra la Hacienda Pública relacionado con la comercialización de bebidas alcohólicas. «Explicó ante la Fiscalía Europea que es absolutamente ajeno a esa trama relativa al fraude de IVA. Creo que no hay ninguna duda y pienso que la propia Fiscalía Europea lo tiene muy claro», remarca el letrado.

Al respecto, indica que uno de los ocho detenidos por la UCO en el marco de la operación Gallagher, como ha sido denominada por la Guardia Civil, «de alguna manera ha reconocido los hechos y ha asumido responsabilidades por los mismos», por lo cual el abogado considera que las responsabilidades han quedado «muy claras y muy delimitadas».

Prueba de la «inocencia» de su defendido, sostiene, es que «ha quedado libre y además cualquier medida cautelar ha quedado sin efecto». Sobre el motivo por el que José Enrique P.S. se ha visto implicado en el caso, indica que es por la relación del investigado con un socio que, al parecer, sí tendría un papel relevante en el caso. «Hay una empresa (Versustal Drinks SL) que es absolutamente legal, que es completamente ajena a la trama, pero es cierto que al coincidir parcialmente las personas que estaban en la otra (la implicada en la trama), lógicamente ha sido investigada», señala Jorge Navarro, que apunta que en estos momentos «no hay ninguna medida cautelar adoptada contra esta sociedad, ni ningún tipo de restricción, por lo que permanece en el mercado con normalidad».

El letrado de la defensa también incide en la «falta de pruebas» que incriminen mínimamente al empresario en la organización criminal, en la que la UCO lo ha situado como uno de los cabecillas.

Por otro lado, el penalista ha querido incidir en que la Fiscalía Europea «no ha ordenado en ningún momento la detención» del empresario compostelano ni de ninguna de las otras personas apresadas. «Lo ha hecho la Guardia Civil por motu proprio, pero no había ninguna orden, lo cual no se explica; porque estoy completamente seguro de que si a estas personas se las hubiese citado se habrían personado en el momento».

Navarro incide en que la Fiscalía Europea «tiene plenas competencias para acordar detenciones; pero no lo decidió así, sino que fue la UCO la que quiso montar todo este despliegue, reventando la puerta de un hogar cuando sabían que la familia estaba dentro y que podrían abrirles sin problema ninguno».

Como si se tratase de una operación antiterrorista

El letrado lamenta que los agentes hubiesen entrado en la casa de la Algalia de Abaixo con una fuerza «como si se tratase de una operación antiterrorista», cuando en el interior había una familia que venía haciendo una vida completamente normal.

Lo cierto es que el despliegue policial que se llevó a cabo el pasado martes en el entorno del número 18 de la rúa Algalia de Abaixo ha sido calificado como «desmesurado» por los propios vecinos de la calle, que quedaron asustados ante la fuerza del dispositivo. Por supuesto, las imágenes también han sido criticadas en el entorno del empresario, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO.

«De todos los registros que hubo en toda España y Europa, porque es un caso europeo, la única imagen que hay entrando en una casa es la de la Algalia de Abaixo en Santiago. Eso es un auténtico despropósito», afirman personas del entorno del empresario apresado en la capital gallega en la denominada operación Gallagher.

Las críticas a la actuación del cuerpo de élite de la Guardia Civil son contundentes ya que «hay maneras y maneras de entrar en las casas». Pero la realidad, añaden estas fuentes consultadas, es que fue una acción desproporcionada. «¿Por qué derribaron la puerta sin llamar? ¿Por qué actuaron de esa forma?», se preguntan.

El estupor fue todavía mayor cuando el detenido en Santiago e investigado quedó en libertad sin cargos, sin medidas cautelares y sin ningún tipo de problema tras ser llevado ante la Fiscalía Europea. «Solo le dijeron que estaba investigado por sus relaciones profesionales con personas que sí aparecen imputadas en esta causa», añaden las personas que fueron consultadas por este periódico, que apuntan que la actuación policial «le está causando innumerables problemas personales».

Desde su entorno también aseguran que la actividad de la empresa de esta persona está completamente normalizada, ya que «nada tiene que ver con el motivo de esta investigación». La firma no sufrió ningún tipo de bloqueo y no interrumpió su actividad. Este lunes seguía como si nada hubiera ocurrido, según confirmaron fuentes empresariales a EL CORREO GALLEGO: «Está completamente operativa», aseguran, destacando que, pese a las lógicas dudas iniciales, sus clientes no tienen dudas sobre la legalidad de todas sus actuaciones: «Siempre ha sido una persona muy trabajadora y honrada».

