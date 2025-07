A alcaldesa asistiría á entrega da Medalla de Galicia a Leonor de Borbón se fose "no acto institucional do 24 de xullo"

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reafirmouse este martes na súa ausencia ao acto celebrado pola Xunta no Pazo de Raxoi para entregarlle a Medalla de Galicia á princesa Leonor. A rexedora respondeu ás críticas da oposición por non asistir preguntandose: "Que membros doutras formacións acudiron?" e asegurando que se este galardón se entregase "como é habitual no acto institucional do 24 de xullo", si asistiría, como insiste que acudirá.

Ante as críticas do Partido Popular, que lanzou en rolda de prensa á alcaldesa polo seu cambio de parecer en 24 horas en canto asistir ao recoñecemento a Leonor de Borbón, Sanmartín fixo referencia a fallos de comunicación entre os servizos de protocolo da Xunta e a Alcaldía -no evento do luns aínda se agardaba a presenza da rexedora pese ao anuncio dela de non asisitir-. "Vendo que se organizaba un acto específico e puntual, non enmarcado no evento institucional do 24 de xullo, o Goberno local tomou a decisión".

Respondía así Sanmartín ás críticas do PP local realizadas polo edil José Ramón de la Fuente, que a acusaba de acatar as ordes "radicais" da dirección do partido nacionalista.

"Carteis ofensivos" que ensucian as rúas

Na súa intervención ante a prensa, o edil popular José Ramón de la Fuente tamén reprochou que BNG, CIG e Galiza Nova “ensuciaran as rúas con carteis ofensivos”, mentres “a propia alcaldesa, co seu comportamento, ensuciaba a imaxe institucional de Santiago”. “Non é a imaxe de Santiago que queremos”, dicía hai pouco a propia alcaldesa, pero os seus radicais empapelan a cidade ante o seu silencio cómplice”, lamentou o edil popular. Así, preguntou, “Vaise multar a alcaldesa a si mesma?”. E pediu explicacións sobre se “ordenou xa iniciar os expedientes sancionadores por ensuciar a cidade. Incumpriron a ordenanza e os autores son perfectamente identificables, os carteis levan o seu logo”, sinalou.

A rexedora Sanmartín respondeu a este interrogante recoñecendo que "sempre preferible ir reducindo a presenza de carteis" mais tamén apuntando que Compostela ten unha cuestión pendente nesta materia: "Localizar espazos para que as organizacións e os colectivos teñan lugares para situar os seus carteis e informacións". "En todo caso, comento que os carteis que se puxeron están expostos, colocados, en lugares onde había outros e hai habitualmente outros carteis, de diferentes signos", matizou Sanmartín, "mesmo de cuestións que non teñen nada a ver con organizacións e colectivos político".