Lola Doporto sobre su exposición en Santiago : "Antón Pulido fue quien me dio el empujón y la seguridad"

A Lola Doporto, pintora autodidacta, le dieron alas para mostrar en público su trabajo, dos imprevistos (uno de salud y otro artístico) mucho antes de hilar la exposición que inaugura en Santiago este jueves 17 de julio en el monasterio de San Martín Pinario (21 h.). Es una muestra de pintura llamada Camino, ante la que se confiesa: «Emocionada e ilusionada...».

Parece lógico que esta muestra se vea en Santiago ¿no?

Sí, cómo bien dice el título, Camino, ¿qué mejor que este Camino acabe en Santiago cuando en realidad se basa en la visión que quise hacer del Pórtico de la Gloria? Llevé a mi terreno a los músicos del Pórtico de la Gloria, los llevé a mi terreno, hice mi Apóstol calvo y más cosas...

¿Hubo alguna chispa creativa más allá de ese Apóstol calvo que apela a sus vivencias?

Es un trabajo que empecé hace cinco años... Cuando pasó el Covid, mi marido, que es de Ourense, y yo, pasamos por delante de la catedral de Ourense y, de repente, vi el rosetón de la catedral ya restaurado en color... Hasta entonces no lo había visto así, y la luz en ese momento enfocaba al Pórtico del Paraíso de tal manera que me quedé como... ‘¡Jo, qué cosa más bonita!’ Y pensé: ¡Cómo me gustaría hacer un homenaje a toda la obra del Maestro Mateo! Y empecé haciendo el Santiago calvo porque, bueno, yo me quedé sin pelo a raíz de los tratamientos de la quimio, y, de hecho, empecé a hacer cabezas al terminar y durante el tratamiento de la quimioterapia... Yo comencé a enseñar mis cosas hace diez años, porque ya pintaba, pero no enseñaba lo que hacía, era algo muy mío, y así empecé a diseñar mi camino particular...

Y aparte de las probaturas del ensayo/error, ¿qué más le hizo avanzar en ese camino?

Cuando inicié los tratamientos, sobre todo cuando estaba terminando, empecé a hacer esas cabezas que eran algo muy distinto a lo que yo hacía, y mi marido me animó a enseñarlas... Y, a través de otra persona, que me dijo que conocía a Antón Pulido, a quien yo admiraba, le conocí, le llevé unas fotos de mis cuadros a Vigo y él, tras cinco minutos que me parecieron dos horas, me dijo: ‘Encántame, neniña, sigue con estas cabezas que ademáis teñen moita forza’. Y así continué. Luego le fui añadiendo pájaros, porque me daba la sensación de que servían de protección a esos personajes... y ahora disfruto como nunca haciendo este trabajo. Pulido es mi maestro, fue quien me dio el empujón y la seguridad, por eso, el día 17 estará en la inauguración.

«Para cada exposición busco hacer un guiño local. Para la muestra en Celanova, hice, por ejemplo, un retrato de Curros Enríquez, y para la exposición de Santiago incluyo uno de Xelmírez», explica Lola Doporto, natural de Valdeorras. Asegura que suele trabajar con luz natural y banda sonora. «Procuro pintar con música de fondo, que puede ser desde bossa nova, a jazz o a Julio Iglesias o Bob Dylan, que me encanta», matiza quien es capaz de encarar largas sesiones si el pálpito así se lo pide.

Perseverancia

«Puedo estar dos meses con una idea antes de hacer el boceto, le doy vueltas y lo voy pensando y, cuando ya lo tengo claro, le dedico jornadas de hasta diez y doce horas seguidas», asegura en charla con EL CORREO GALLEGO Lola Doporto, una pintora autodidacta que ya ha expuesto antes en Madrid, Ourense y Vigo.