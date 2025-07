O Bipartito apela á responsabilidade da oposición coa débeda dos buses

A polémica política pola débeda do Concello de Santiago coa empresa de transporte urbano Monbus continúa. Logo de que a oposición rexeitara a aprobación dun expediente extraxudicial de crédito para afrontar o pagamento de 2,5 millóns de euros correspondentes ao ano 2024 –cos votos en contra do Partido Popular e as abstencións dos edís non adscritos–.

A estes últimos apelou a voceira do Goberno, a edil Míriam Louzao, na rolda de prensa para dar conta dos acordos da xunta de goberno deste luns. Louzao asegurou que a cuestión non volverá ao Pleno mentres non se produza un cambio de posicionamento entre a oposición e chamaba «á responsabilidade que tiveron todo este tempo» os concelleiros non adscritos –Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez–, para evitar «que as empresas teñan que ir á xustiza».

En conversa con este diario, o concelleiro Muíños afeoulle ao Goberno bipartito que traslade deste xeito a responsabilidade no atraso do pagamento das facturas e instounos a «ensinar e negociar os expedientes», antes de levalos ás sesións plenarias e a «pagar en tempo en forma».

O concelleiro Xan Duro (Compostela Aberta), edil de Mobilidade, dirixía a súa petición non aos non adscritos se non ao Partido Popular (que tradicionalmente se absten para non bloquear as aprobacións de expedientes extraxudiciais de crédito). «Apelamos novamente á responsabilidade de todos os edís da Corporación para viabilizar o pago desas facturas, bloquealo é algo que non viña acontecendo, nin neste mandato nin no anterior o PP tiña votado en contra deste tipo de expedientes», lembrou Xan Duro.

Ademais dos 5,5 millóns que Raxoi debe a Monbus (tres millóns dos dous primeiros trimestres de 2025 e 2,5 de 2024), están tamén pendentes do ano pasado 750.000 euros polos servizos da empresa Rías Baixas, polo que o edil de Mobilidade lembrou que estes pagos non se poderán realizar «ata que así o autorice o Pleno». E nesta liña, asegurou que mantén «toda a vontade de diálogo, e a miña disposición a explicar o que se me requira ao respecto deste expediente, como xa fixen antes do último Pleno no que debatemos o pago destas facturas».

Así, Duro insistitu en que agarda «que haxa responsabilidade para que as dúas empresas poidan cobrar polo servizo prestado, e para que a situación non derive en procedementos xudiciais que serán máis custos para as arcas municipais, para a veciñanza».

Facturas de 2025

O concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, fixo tamén referencia na súa comunicación á débeda pendente correspondente ao ano en curso, por tanto aos dous primeiros trimestres do mesmo, que no caso de Monbus ascenden a tres millóns de euros. «O Concello está finalizando a tramitación das facturas pendentes de Monbus correspondentes a 2025, e o pago efectuarase nas próximas semanas», explicou o edil, que tamén aclarou que este pagamento «realízase de maneira trimestral, polo que o pago do segundo trimestre está aínda en prazo ordinario».

Duro matizou tamén que non se teñen facturas pendentes coa empresa Rías Baixas neste ano.