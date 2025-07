Juicio en Santiago a un abuelo por abusar sexualmente de su nieta menor de edad

Un hombre que ha sido juzgado este miércoles en Santiago por abusar sexualmente de su nieta cuando esta era menor de edad, no irá a prisión. En el juicio celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de los juzgados de Fontiñas, la acusación particular y el abogado del acusado han llegado a una conformidad porque, tal y como explicado la acusación, "para la menor sería tremendamente perjudicial que se celebrara la vista oral".

En dicho acuerdo, el acusado acepta dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 11.000 euros por abusar de su nieta cuando esta tenía 11 años, unos hechos que sucedieron en el término municipal de Padrón en 2022. Sin embargo, este 'abuelo' no irá a prisión debido a que carece de antecedentes penales, por lo que siempre y cuando no delinca durante los próximos tres años y realice el pago de la responsabilidad civil, no llegará a pisar la cárcel.

En su escrito la Fiscalía ha explicado que al ahora condenado, se le han aplicado los atenuantes de confesión, debido a que el hombre se presentó en la comisaría voluntariamente y reconoció los hechos. También la de reparación del daño, ya que procedió al pago del tratamiento psicológico de la víctima en el año 2025.

De esta manera, además de la pena de cárcel, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante tres años, así como a comunicarse con ella durante el mismo tiempo. El acusado, a través de videoconferencia, ha aceptado la condena, cuya sentencia será publicada en los próximos días.