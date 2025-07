Los vigilantes de seguridad de San Lázaro acumulan cuatro nóminas sin cobrar y reclaman apoyo político

"É unha situación gravísima". Así calificó este miércoles la concejala no adscrita Mila Castro las circunstancias en las que se encuentra en la actualidad el servicio de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, en Santiago La edila compostelana advierte de que la empresa responsable del servicio, Segursystem Europa SL, "debe aos traballadores catro nóminas pendentes de aboar" y pide al gobierno local “responsabilidade” y que se implique para “reclamar á empresa que cumpra as súas obrigas cos traballadores”.

Las concejalas no adscritas Mila Castro y Mercedes Rosón mantuvieron una reunión con la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera y tras el encuentro subrayaron que la nueva adjudicación del contrato está "paralizada", después de que la actual concesionaria presentase "un recurso contra su exclusión de este novo proceso de licitación". "O servizo préstase na actualidade en precario despois de que o goberno local prorrogara en setembro do 2023 o contrato, ao igual que o fixo para o servizo de vixilancia das dependencias da UMAD, que depende da mesma empresa", indicó este miércoles Castro, quien advierte de que "a paralización do proceso de licitación, que xa se atopaba en fase de adxudicación, supón unha maior incerteza para o persoal á que se suma unha sensación de abandono institucional, tal e como denuncian desde a representación dos traballadores".

Ante situación, "dun novo servizo en precario e cuns traballadores afogados que seguen sostendo con esforzo e profesionalidade o servizo”, Castro indicó que "o goberno local permanece de brazos cruzados e desbordado”. Además, critica que "o executivo de Goretti Sanmartín aínda non respondera á petición de reunión da representación dos traballadores e que, neste tempo, non procurara establecer diálogo algún coas persoas afectadas para trasladar o estado no que se atopa a nova licitación, suspendida ata que se resolva o recurso”.

Mila Castro señala, además, que, "segundo explican fontes do sindicato USO, a exclusión da actual concesionaria do proceso de licitación fundamentouse na sanción que pesa sobre a Segursystem Europa SL de prohibición de contratar no ámbito do sector público". Asimismo, en una clara alusión a la situación del contrato del transporte público, "tamén en precario e con facturas pendentes de aboar desde o 2024", subraya la edila, “cal vai ser a escusa que vai empregar a alcaldesa desta volta para botarnos a culpa ás concelleiras non adscritas de que haxa un novo servizo que se presta en precario”, añadió. En este sentido, Castro exige “responsabilidade” a Sanmartín en ambos asuntos.

Además, avanzó la presentación de una iniciativa para el próximo Pleno municipal en la que reclamará al gobierno local “información detallada” sobre esta cuestión, y una mayor “implicación” del gobierno local en la resolución del conflicto: por una parte, apunta, para desbloquear la licitación y, por otra, para trabajar activamente en garantizar que la empresa cumpla sus deberes con los trabajadores. Sobre esta última cuestión, Castro subraya la importancia de que el gobierno local trabaje activamente para que las nóminas pendientes de abonar se paguen antes de la renovación del servicio, toda vez que, "segundo a doutrina Somoza, a nova empresa que preste o servizo terá que facerse responsable das débedas co persoal da anterior ao producirse a sucesión da plantilla". "Se isto non se resolve antes, podería darse a situación de que a nova empresa adxudicataria renuncie por non poder facer fronte a esas débedas, e a licitación remate quedando deserta, comprometendo a continuidade do servizo", sostiene Castro.

"Apoyo de los grupos políticos"

Por su parte, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) solicitan el "apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Concello de Santiago", así como" la celebración de reuniones urgentes" para abordar la "crítica situación que atraviesan los vigilantes de seguridad del Estadio Verónica Boquete", quienes acumulan, indicaron, "nóminas impagadas por parte de la empresa adjudicataria del servicio".

La FTSP-USO subraya que esta empresa "cuenta con sanciones graves impuestas por la Inspección de Trabajo debido a reiterados incumplimientos en materia laboral, lo que agrava aún más la situación y cuestiona su idoneidad para seguir gestionando un contrato público".

Pago inmediato de los salarios

Desde el sindicato consideran "prioritario" abrir un canal de diálogo institucional que "permita encontrar soluciones eficaces que garanticen el pago inmediato de los salarios y la continuidad del servicio de seguridad en condiciones dignas". Iván Blanco, secretario de Organización Estatal de la FTSP-USO, destaca que, “a pesar de no cobrar, la plantilla ha seguido cumpliendo con sus obligaciones, mostrando una profesionalidad ejemplar en un escenario totalmente injusto”.