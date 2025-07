Cambios en el desfile del ‘Día do Traxe Galego’ del 20 de julio

La edición número 46 del Día do Traxe Galego se celebrará este próximo domingo 20 de julio en Santiago, dentro de la programación de las Fiestas del Apóstol 2025 con novedades en el recorrido del desfile matutino (12.15 h.). Aparte de sumar pandeireteiras, en lugar de salir de la Alameda, se partirá de las antiguas siete puertas del casco histórico para el encuentro en la Quintana, donde ayer ya se estaba ultimando el escenario de esta cita y de los conciertos que se celebran en estos festejos que empiezan mañana viernes, a las 21:30 h. en el Obradoiro, con el pregón de la jugadora compostelana de baloncesto Banca Millán, formada en el colegio Peleteiro y actual integrante del Baxi Ferrol.

Entidades y firmas colaboradoras

El Día do Traxe Galego está organizado por la Asociación do Traxe Galego y el Concello Santiago, y cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés. Los detalles se revelaron este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi con la concelleira de Fiestas, Pilar Lueiro, junto a la presidenta y el vicepresidente de la Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez y Aurelio Gianzo; más Eva Calvo, del departamento de comunicación y relaciones institucionales de El Corte Inglés Santiago.

Colaboran además Fixagal, Floristería Lilas y Na Ristra.

Último día para el concurso

En el concurso vespertino paralelo a esa jornada se establecen tres categorías principales: traje de mujer, de hombre y de grupos formados por un mínimo de diez personas. Dentro de cada apartado, se puede participar en una única de las dos subcategorías: traje antiguo (completo o piezas) o moderno (de gala o de diario).

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta hoy mismo, basta mandar los datos a este email, asociaciondotraxegalego@gmail.com o visitar la sede de la asociación, en Hórreo,19. Galerías Viacambre, local 57/58.

Cita vespertina

A las 16 h. del domingo, empieza el concurso en el Salón Peregrinos de la Hospedería de San Martín Pinario, donde los participantes en diferentes categorías serán evaluados por el jurado. Y a las 19 h., desde Plaza de la Inmaculada, sale el desfile con las personas participantes en el certamen y quienes deseen participar. Y a las 20 h., con quienes acudan a la Quintana, tendrá lugar el desfile público. Antes, a las 13 h., hay una misa en San Paio de Antealtares.