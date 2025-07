Raxoi cede a la presión de la hostelería y estudiará retrasar la entrada en vigor de la tasa turística

La implementación de la tasa turística en Santiago podría retrasarse. Los planes del Concello pasaban por empezar a recaudar el nuevo impuesto de estadías el próximo mes de agosto, pero los hosteleros consideran imposible llegar a tiempo. En una tensa reunión de más de dos horas y media celebrada en la tarde de ayer en el edificio Cersia, las diferentes asociaciones y propietarios de pequeños hoteles y pensiones trasladaron a los concelleiros de Turismo y Facenda que la temporada alta es la peor época para empezar a cobrar la tasa.

«Se estudiará esta solicitud con objeto de darle un cierto margen a los establecimientos para adaptar sus procesos y hacer los ajustes precisos para efectuar el cobro del impuesto», indicó la responsable de Turismo, Miríam Louzao. La hostelería de Santiago llevaba tiempo denunciando la falta de diálogo del Concello con el sector. Hasta ahora nadie los había convocado para explicar cómo realizar el cobro a los clientes, qué aplicaciones deberían instalar en sus establecimientos o cómo evitar el pago de los colectivos que están exentos, por ejemplo si alguien se aloja en un hotel por causas médicas. Teóricamente los detalles iban a darse a conocer en el encuentro de ayer, pero según explica Antonio Liñares, de la Unión Hotelera, prácticamente no se pudo abordar esta cuestión. «La gente estaba muy de uñas», indica. En el encuentro se le trasladó a los concelleiros las dificultades de poner en marcha la tasa con tan poco tiempo de margen. «Fue una reclamación muy firme, muy contundente de todo el sector del alojamiento que ya que de alguna manera va a tener que ser colaborador, pongamos que para un bien social como dicen, por lo menos que se nos tenga en consideración, un poco de respeto y empatía para no aplicarla en los meses de mayor trabajo del verano», explica Liñares, quien celebra que Louzao decidiese estudiar sus reivindicaciones.

Segundo encuentro en esta semana

La de ayer fue una reunión abierta en la que se presentaron desde responsables de asociaciones a propietarios de pequeños establecimientos, que, según Liñares, desconocían por completo todo el proceso. Un día antes, Louzao y el responsable de Facenda, Manuel César, ya se habían citado con las principales asociaciones de hostelería de la ciudad y con la Unión de Consumidores. En el encuentro tanto el sector como los representantes de los clientes que tendrán que abonar el impuesto habían reclamado más tiempo para que Santiago se convierta en la primera ciudad gallega con tasa turística. Uno de los problemas que denuncian es qué va a pasar con los clientes que ya han pagado por su habitación para el próximo mes cuando se les pida el recargo. «Si tienes 70 reservas, vas a tener 70 problemas en recepción ese día», ejemplifica Ramón García, presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería Compostela. «Tampoco sabemos cómo van a hacer los propietarios de pisos turísticos, que ya no tienen recepción», ejemplifica García sobre las dudas para la implementación de la tasa que continúan abiertas.

El sector reclama que el nuevo impuesto de estadías, que supondrá un desembolso de entre 1 y 2,5 euros a los turistas dependiendo de la categoría del alojamiento, no entre en vigor hasta que empiece la temporada baja. Lo ideal, afirma Liñares, es que comenzase a recaudarse el 1 de enero de 2026, pero por lo menos piden que se retrase hasta noviembre.

Advertencia del PSOE

El grupo municipal socialista también mostró ayer su malestar por la premura en la entrada en vigor de la tasa turística. El Bipartito podría necesitar su apoyo en el Pleno de finales de mes para sacar adelante el nuevo impuesto. El portavoz del PSOE, Sindo Guinarte, censuró la «improvisación» del Gobierno de Sanmartín y pidió diálogo real con el sector. Guinarte consideró «especialmente grave» que Raxoi convocase ayer a los representantes del sector, a tan solo unos 15 días de la entrada en vigor del tributo, para explicarles cuestiones básicas como el funcionamiento de las autoliquidaciones, las declaraciones responsables o la documentación que deben conservar los establecimientos. Como la hostelería compostelana, el PSOE reclamó también que se reconsidere la entrada en vigor de la tasa en plena temporada alta turística.