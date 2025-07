Santiago festeja la cocina de Senegal: "Queremos agradecer nuestra acogida acercando un poco de nuestra cultura"

Después de tres sesiones, hoy el Programa Compostela Convive pone fin a sus jornadas gastronómicas con una última muestra culinaria. Al igual que sus predecesoras, el encuentro se celebrará a las 19:00 horas en el Aula Gastrocultural del Mercado de Abastos. Moussa Fall y Cissokho Sadio, estudiantes de cocina del C.I.F.P. Compostela, pondrán el broche final a las jornadas gastronómicas junto a Kike Piñeiro, copropietario del restaurante A Horta d’Obradoiro. Una muestra que pretende aproximar una parte de la cultura senegalesa a través de la elaboración del plato nacional del país, el thieboudienne.

Dos aprendices de cocinero

A penas han pasado 11 meses desde que Saido y Moussa llegaron a Galicia desde Senegal, sin embargo, han logrado adaptarse ágilmente a su nueva vida en la capital gallega. Moussa, quien reside actualmente en República Arxentina, tuvo claro su rumbo laboral desde el primer momento. El joven cuenta que su madre era propietaria de un pequeño restaurante en Senegal, por lo que empezó a formarse como aprendiz de cocinero desde su más tierna infancia. Con su llegada a Santiago, Moussa no desperdició la oportunidad de formarse profesionalmente como cocinero, un aprendizaje que le serviría para obtener un empleo en un restaurante ubicado en Plaza Roxa. Por el lado de Saido, su pasión por la cocina no despertó en su infancia, no obstante, su llegada a Santiago lo llevó al C.I.F.P. Compostela, donde decidiría perfeccionar el arte culinario. Actualmente, Saido combina sus estudios en cocina con un trabajo de mantenimiento a medio tiempo en el Monte do Gozo, lugar en el que también reside. Ambos estudiantes están decididos a dedicarse al mundo de la gastronomía una vez terminen sus estudios, coincidiendo en que: «Queremos traer a Galicia especialidades de nuestro país, nos sentimos muy agradecidos por la acogida, y queremos contribuir acercando un poco de nuestra cultura».

Sadio y Moussa en las cocinas del C.I.F.P Compostela / MATEO JAUREGUI

Moussa contó que conoció a Piñeiro gracias a su trabajo en Senegal, una de las razones por las que decidió estudiar cocina al llegar a Santiago, «esperaba trabajar con el algún día». Con su ingreso en el centro, Moussa tuvo la oportunidad de compartir fogones con el chef de la Horta d’Obradoiro, llegándole así la oportunidad de participar en las jornadas gastronómicas. Respecto a Saido, pese a que él no conocía a Piñeiro, su oportunidad llegó a través de Sofía García, coordinadora del programa, quien recomendó al senegalés participar en la actividad. Ambos expresaron abiertamente su emoción por participar en las jornadas, recalcando el hecho de que «lo que más ilusión nos hace es poder compartir una pequeña parte de la cultura de nuestro país».

Un plato con historia

Los senegaleses compartieron un pequeño adelanto del plato que prepararán esta tarde, el thieboudienne o ceebu jen que, como su traducción indica, se trata de arroz con pescado. Saido contó que su origen se remonta al siglo XIX, periodo en el cual la cocinera senegalesa Penda Mbaye, originaria de la ciudad de Sant-Louis, conocida por su vibrante industria pesquera, creó un plato que terminaría convirtiéndose en la insignia del país. «El ceebu jen nació de la necesidad y la creatividad, se preparaba con el pescado recogido en el mar, y se combinaba con ingredientes locales como arroz y verduras», afirmó el senegalés. Con el tiempo, esta sencilla comida que une, principalmente, arroz y pescado, evolucionó hasta convertirse en el thieboudienne, un plato básico, pero muy apreciado en los hogares senegaleses. No obstante, los estudiantes declaran que su sabor «no es similar al de un simple plato de arroz y pescado», pues ellos emplean ingredientes como la cebolla o el pimiento rojo para otorgar al plato un cierto «toque picante».

Abogando por la diversidad

A pocas horas de empezar la demostración culinaria, los estudiantes de cocina querían agradecer especialmente al profesorado del C.I.F.P. Compostela, asegurando que han sido un pilar clave en su adaptación: «Siempre se han portado muy bien con nosotros, han sido pacientes por el tema del idioma e incluso nos han regalado ropa de cocina», relataron con alegría los aprendices.

Moussa junto a Kike Piñeiro practicando para la demostración culinaria. / CEDIDA

A lo largo del mes de julio, la Plataforma polo Emprego, en colaboración con UAMI Concello de Santiago, realizó tres jornadas gastronómicas que pretenden acercar una parte de la cultura y tradición de diferentes países a través de la diversidad gastronómica de los mismos. Estas actividades interculturales pretenden poner el foco en las vivencias y obstáculo de las personas migrantes, con el objetivo de promover y fomentar un diálogo desde el respeto y la diversidad.

Sara Kim, cocinera del restaurante Numeru, inauguró las jornadas gastronómicas el 3 de julio, presentando una muestra de la cocina, cultura y tradiciones coreanas. La segunda demostración, celebrada el 10 de julio, contó con la presencia de Tomás Rubio, cocinero del restaurante A Viaxe, que, partiendo de las raíces de la cocina peruana, introdujo una propuesta de fusión para acercar diferentes sabores del mundo sirviéndose del producto gallego.

Durante tres semanas, Santiago ha albergado una serie de jornadas interculturales que pretendían acercar a personas de todas parte del mundo mediante un elemento común, la gastronomía. Sin duda, este será un evento que quedará grabado en la historia de la capital, una ciudad que apostó y dió visibilidad a un discurso de inclusión y respeto por la diversidad.