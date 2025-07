Galaxia celebra en Santiago, donde se fundó, 75 años de libros y compromiso con la cultura

Galicia tiene hoy la misma cifra de habitantes que en 1950, pero muchos más libros gracias al compromiso de empresas como Editorial Galaxia. Este sello celebró este jueves en Santiago sus 75 años de trayectoria en la misma ciudad donde nacía aquel 25 de julio de mediados del siglo XX, y en el mismo lugar, ese Hotel Compostela donde se hospedó años antes Federico García Lorca, otro ejemplo del peso literario de un rincón que ayer reunió a más de cien personas en una cita con alma de fiesta cultural.

Fernando Castro, autor premiado

Durante el acto se entregó además el Premio Galaxia de Novela 75 anos a Fernando Castro Paredes, autor de O lanzador de coitelos, galardón dotado con 25.000 euros. Escritor nacido en Tapia de Casariego (Asturias) en 1975, y afincado en Galicia desde hace años, donde trabaja como profesor, agradeció así la distinción: «Sinto un orgullo inmenso e un agradecemento sen límites... Cando era neno soñaba con ser a sombra da sombra de autores como Carlos Casares o George Orwell».

El autor premiado estuvo acompañado de Xosé M. Soutullo, director de Galaxia; e integrantes del jurado como Dolores Vilavedra, Inma Otero Varela, Ramón Nicolás o Marcos Calveiro, con la ausencia de Tensi Gesteira, que envió un mensaje de felicitación a Castro.

Compromiso

Intervino además el presidente del Consejo de Administración de Galaxia, Antón Vidal, quien dijo: «A cultura e a creación literaria deben seguir ocupando un lugar central no debate social e político do país...». Además, aludió a la polémica que suscita hoy día la irrupción de tecnología como la IA (Inteligencia Artificial): «A tecnoloxía debe ser unha aliada pero non un substitutivo», subrayó Vidal. 75 años después de aquella asamblea fundacional de Editorial Galaxia en Santiago, presidida por Ramón Otero Pedrayo, esta editorial suma hoy 3.432 libros publicados, correspondientes a la autoría de 1.452 personas, con una media anual de lanzamientos ahora mismo de 120 títulos. A la celebración compostelana acudieron además, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; y el nuevo presidente de la Real Academia Gallega Gómez, Henrique Monteagudo, entre más asistentes.

Un thriller «valiente»

El autor premiado, Fernando Castro, trabaja como profesor de Lengua en el Instituto de Educación Secundaria Fernando Blanco, en Cee, y, según describió el jurado, ofrece en el libro ganador, O lanzador de coitelos, un thriller «valiente» que busca renovar la linea estilística de la literatura gallega de su tiempo, según indicaron las personas integrantes del grupo que tomo la decisión del fallo. Y añadieron que la obra distinguida estuvo en la «pole position» desde el inicio de la tanda de debates y deliberaciones entre los 30 títulos iniciales, que luego se quedaron en seis textos finalistas.

Parte del público asistente al acto de Editorial Galaxia en Santiago. / Mateo Jáuregui

Al acto de este jueves en Santiago, aparte de acudir representantes institucionales, acudieron además autoras como Marilar Alexandre, escritores como Lito Vila Baleato o Xosé Antonio Perozo, libreros como Pablo Couceiro e integrantes de las fundaciones Penzol, Otero Pedrayo e Isla Couto, entra más personas presentes.