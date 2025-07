Nuevo varapalo judicial a la gasolinera de Brandía: el TSXG avala la modificación del PXOM de Santiago que la ilegaliza

Nuevo revés para Carburantes Lugo, la empresa promotora de la gasolinera de Brandía, en Santiago. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de fallar como legítima la modificación del PXOM impulsada por el Concello de Santiago para la limitación para la construcción de estaciones de carburantes en zonas urbanas, corrección que la compañía de carburantes trató de impugnar. Según explica Paulo López, del despacho López Abogados, esta nueva sentencia «desestima el recurso interpuesto por Carburantes Lugo SL, dando la razón a la comunidad de propietarios de Brandía y al Concello de Santiago, indicando que esta regulación es plenamente lícita y que, por tanto, el concello está facultado para regular de este modo la creación de nuevas gasolineras en aras de evitar la saturación de tráfico de las vías públicas».

El abogado que representa a la comunidad de propietarios de la Urbanización Brandía apunta que el fallo del TSXG «complica más si cabe la subsistencia de la gasolinera de bajo coste desatendida, ya que conforme con esta modificación puntual sería una instalación ilegalizable, lo que sumado a la existencia de una orden de paralización y sentencia de demolición (no firme) podría provocar la demolición y clausura definitiva de la misma, en última instancia y de mantenerse estos pronunciamientos».

Este procedimiento se remonta al año 2023, cuando se llevó a cabo una modificación del planeamiento urbanístico de Santiago, en la cual se prohibía la implantación de estaciones de servicio en zonas comerciales de la capital gallega. Los cambios se hicieron, explican desde el despacho de abogados, a raíz de la problemática que estaba surgiendo en la ciudad con la apertura de nuevas estaciones de servicio.

Pero esta modificación fue recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por Carburantes Lugo SL, la promotora de la gasolinera de Brandía, alegando que la modificación del plan que se había llevado a cabo era ilegal.

Esta semana se ha conocido la sentencia en la que el TSXG da la razón a la comunidad de propietarios y al Ayuntamiento, desestimando íntegramente el recurso de Carburantes Lugo y confirmando la modificación del planeamiento, aunque cabe que se presente recurso ante el Tribunal Supremo.

En todo caso, los abogados que defienden a los vecinos de la Urbanización Brandía sostienen que esta sentencia «pone aun más difícil, si cabe, la apertura de la gasolinera, ya que se reconoce que de ser el caso no sería legalizable la instalación.

En el fallo, al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, el Tribunal señala que «merece rechazarse el argumento de inadmisibilidad o falta de legitimación» que pretende Carburantes Lugo en cuanto a la modificación del PXOM; ya que precisamente «el hecho de dirigirse su actividad a la implantación de estación de servicio, necesariamente le resultaría de aplicación en el supuesto de solicitar licencia las limitaciones que establece el precepto referido y recurrido de la modificación que se refiere a la instalación de puntos de suministros de carburantes en parcelas de uso comercial, por lo que tiene interés legítimo en el recurso planteado».

También indica que la decisión de considerar «incompatible el proyecto de Carburantes Lugo con el PXOM no es arbitraria, ni es contraria a la normativa sectorial estatal invocada, que no es aplicable a suelos cuyo uso principal es el de vivienda unifamiliar y en los que no existen ni se proyectan establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos ni zonas o polígonos industriales, no estando el uso de estación de servicio dentro de las categorías de usos comerciales ni industriales admitidos». Y tampoco cabe apreciar, apunta el fallo, que vulnere el principio de libre ejercicio de las actividades económicas, «principio que no permite implantar cualquier actividad en cualquier clase de suelo, prescindiendo de la clasificación y categorización del suelo y de la definición de los usos permisibles».

Por otro lado, también sostiene que el Concello de Santiago en esta modificación puntual «recoge o ejerce una competencia atribuida en el artículo 25 apartado primero de la ley reguladora de bases de régimen local estableciendo un marco normativo en relación con el régimen de usos en qué se puedan instalar instalaciones de suministro de carburante sin dificultad la Movilidad Urbana y más aún los usos residenciales»; por lo cual determina que la demanda de la empresa «debe de ser desestimada».

La empresa de carburantes confirma que recurrirá al Tribunal Supremo

La empresa Carburantes Lugo recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así lo confirmó ayer a EL CORREO el abogado de la compañía, José Roibás, quien manifestó que «entendemos que la sentencia no sigue la doctrina del Supremo ni la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, por lo tanto no estamos de acuerdo con la interpretación que se hace de la normativa».

Con respecto a la situación de la gasolinera de Brandía, apunta que continuará sin actividad puesto que «seguimos a la espera de que se resuelva el recurso del Supremo que tiene que ver con las licencias», explica Roibás, al tiempo que recuerda que la licencia «se había anulado» y luego se recurrió esa decisión al Tribunal Supremo.

El pasado mes de febrero tuvo que intervenir la Xunta de Galicia tras recibir una denuncia de la comunidad de vecinos de Brandía en cuanto a que los depósitos de la gasolinera estaban llenos de combustible desde hacía meses, una situación que generaba gran preocupación en el entorno. La Consellería de Industria dio un ultimátum a la empresa de carburantes para que procediese a su vaciado; que esta cumplió. Los vecinos siguen peleando para el derribo de la gasolinera que se encuentra entre una urbanización de viviendas y la papelera de Brandía.