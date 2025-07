El rector de la USC muestra su malestar por la petición formal de la UDC de impartir Medicina

Después de que la Universidade da Coruña iniciase el proceso formal para implantar el grado de Medicina, el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, reconoció ayer en el Campus de Lugo que le parece «muy mal» que se rompa «el consenso» en «el sistema universitario gallego». Un día después de que el Consello de Goberno de la UDC aprobase comenzar el expediente para solicitar la titulación, López aseveró que «no es ninguna novedad, porque esto ya lo conocíamos».

El rector recordó que la USC pide que se mantenga «lealtad institucional, consenso y diálogo». «Para eso teníamos constituido un grupo de trabajo que ya se ha reunido una vez y volverá a reunirse el lunes. Allí hablaremos», aseguró. «Romper estas iniciativas de hablar y de trabajar por el consenso en el sistema universitario gallego me parece muy mal», concluyó.

Negativa de la Xunta

La Xunta insistió también ayer en rechazar la petición de la Universidade de A Coruña para duplicar los estudios de Medicina en Galicia. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, instó ayer a la UDC a «frenar» los trámites para implantar el grado mientras se trabaja en la comisión creada para descentralizar la docencia, incluso teórica, entre las tres universidades gallegas. «Yo creo que, si estás queriendo solucionar un problema dentro de una comisión, lo que hay que hacer es frenar, parar, trabajar y después decidir», subrayó Caamaño.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, defiende, sin embargo, que es compatible avanzar por este camino mientras se dialoga con la Xunta y el resto de universidades públicas para que el grado en la USC tenga cada vez más docencia fuera de la capital gallega. Gómez Caamaño insistió en que la Xunta mantiene su apuesta por la «descentralización» del grado por la USC y por mantener la «facultad única» de Santiago, que de hecho es la más grande de España con más de 400 alumnos de nuevo ingreso cada año. En este contexto, el conselleiro criticó la «decisión unilateral» que adoptó la UDC. «Cada uno es responsable de lo que hace. Nuestra ruta es exactamente la misma: seguir trabajando en esa comisión, buscando la descentralización lo más pronto posible», incidió el conselleiro.

Cao, insiste

Mientras el rector coruñés se ratificó ayer en sus intenciones. «Hacemos una propuesta que ya hicimos, estamos siendo coherentes y transparentes, aportando desde la Universidade algo que no tiene ninguna duda. Las universidades tenemos las capacidad de promover títulos y estamos firmemente convencidos de la propuesta», señaló. El rector coruñés consideró que el grupo de trabajo creado el mes pasado para avanzar en la descentralización de la docencia no está funcionando de manera satisfactoria. A Coruña seguirá participando en los encuentros. «Apostamos por una titulación propia, pero no renunciamos a que, mientras no tengamos estudiantes en el ciclo clínico, se haga lo que no se hizo en 10 años», subrayó.

Caballero también quiere Medicina

Por su parte, el alcalde Abel Caballero instó al rector de la UVigo a iniciar los trámites como ha hecho A Coruña para que la ciudad disponga también de una titulación de Medicina. Manuel Reigosa, que preside el grupo de trabajo para avanzar en la descentralización, prefirió ayer no hacer declaraciones.