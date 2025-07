Santiago terá taxa turística a partir do 1 de outubro

Logo da xuntanza deste mércores co sector hostaleiro no edificio Cersia (San Lázaro) e unha vez vistas e respondidas polos servizos técnicos municipais as alegacións presentadas á ordenanza municipal do imposto por estadía turística, o Goberno local fixa para a entrada en vigor da mesma o día 1 de outubro -inicio do último trimestre do ano e mes de peche do exercicio trimestral anterior-.

A comunicación facía este venres na sala de prensa de Raxoi a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, que asegura que o texto final do imposto xa está en coñecemento dos grupos da Corporación local e consensuado coas formacións afíns, polo que conta que a aprobación definitiva da ordenanza se produza no vindeiro pleno ordinario, previsto para o 31 de xullo.

🏨A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, anuncia que a ordenanza sobre o imposto ás estadías turísticas inclúe unha disposición para que entre en vigor o 1 de outubro



📃O texto da ordenanza que se presentará para a súa aprobación definitiva no Pleno de xullo tamén inclúe unha… pic.twitter.com/NcL2QemvQO — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) July 18, 2025

A edil relatou que as alegacións presentadas polas distintas asociacións do sector eran en varios casos reiterativas polo que finalmente os servizos técnicos agruparon e deron resposta a cuestións aducidas dende a Unión de Consumidores de Galicia, Asociación de Hostelería e Turismo, Unión Hotelera e catro titulares de vivendas de uso turístico -VUT-.

Cuestións referidas ao destino dos fondos recadados, garantía de consulta sobre a execución practica do cobro do imposto por parte do sector e aclaracións sobre a xestión da recarga por parte dos aloxamentos turísticos foron incorporadas ao texto final da ordenanza en dúas disposicións únicas: unha adicional e outra derradeira.

A disposición adicional única incorporada ao texto definitivo do imposto para a súa aprobación no pleno de 31 de xullo refírese ao Foro de Turismo Sostible e á aprobación en seis meses do regulamento do mesmo. No caso da disposición derradeira única, incorpóranse cuestións relativas á xestión desta recarga impositiva ás estadías turísticas así coma do prazo de publicación da ordennaza e da súa entrada en vigor o 1 de outubro de 2025.

A imposibilidade de recadar 2,6 millóns

A previsión orzamentaria da recadación deste imposto de estadía turística estimada polo departamento de Facenda para 2025 (realizada estimando nove meses de cobro) era de 2,6 millóns de euros. Unha cifra á que obviamente non se podera chegar coa entrada en vigor da taxa no último trimestre do ano. Segundo explicou Louzao "non fixemos estimación da cantidade que se pode chegar a recadar".

A concelleira de Turismo quitoulle importancia a esta cuestión por dous motivos, o primeiro deles porque poñendo o foco na prevalencia do diálogo co sector "decidiuse dar un tempo para adaptarse ao cobro da taxa" e porque independentemente da data na que vai entrar en vigor, seis meses despois do previsto polo Bipartito, "a taxa chega para quedar".

Míriam Louzao tamén restou importancia a variación na estimación de ingresos respecto do previsto nos orzamentos de 2025 porque tamén pode haber ingresos cos que a priori non se conta, e puxo como exemplo varias subvencións do departamento de Educación, que tamén dirixe, coas que non se contaba no momento de redactar os orzamentos e ás que finalmente se concursou e finalmente foron concedidas.

Críticas a falta de diálogo dende unha parte do sector

Ás críticas dunha parte do sector, que durante meses denunciou falta de diálogo por parte do Goberno local en relación á implantación da taxa turística -pese a que no mes de marzo se lle presentou o borrador da ordenanza-, a edil de Turismo reafirmouse en que a maior parte do sector está de acordo en implantar este imposto e defendeu que o Executivo de Goretti Sanmartín dialogou en todo momento "co sector a través das asociacións, que é o que marca a lei". Unha norma aprobada no Parlamento de Galicia polo Goberno de Alfonso Rueda e incluída na Lei de acompañamento aos orzamentos autonómicos deste ano.

Con todo, Louzao defendeu a xestión do Goberno local neste aspecto poñendo como exemplo a xuntanza do pasado mércores 16 de xullo, de novo no edificio Cersia, para falar tamén "cos titulares de establecementos non asociados" a ningún dos colectivos empresariais do sector hostaleiro.