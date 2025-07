El influencer gastronómico de moda alucina en un restaurante de Santiago: "Es un plato que me sabe a Dabiz Muñoz"

El popular crítico gastronómico Pablo Cabezali (@CenandoconPablo), ha vuelto a probar uno de los restaurantes de Santiago de Compostela después visitar el pasado noviembre una marisquería de la capital gallega de la que no se llevó, según su parecer, el mejor de los recuerdos.

Esta vez, sin embargo, el resultado fue completamente diferente, al igual que en su última visita en la capital el pasado mes de abril. En esta ocasión Pablo destacó la experiencia en el restaurante "en el que se inventó el menú degustación".

Con una estrella Michelín, una carta cambiante y un precio de 125 euros por menú se trata de Casa Marcelo, ubicado en la rúa das Hortas, donde Cabezali destacó la propuesta de "fusión pero sencillita".

De gambas con avellana a un falso soufflé

El recorrido gastronómico comenzó con un plato de cinclo gambas blancas de Huelva con avellana y champiñones Portobello que ya dejó huella desde el principio. "Está excelente, lleva mucho sabor", señaló, añadiendo que, "aunque no lleva mucha cosa, es un plato que me sabe a Dabiz Muñoz".

Gambas blancas de Huelva con avellana y champiñones Portobello / Cenando con Pablo

"Que mezcla, madre mía". Así calificó el segundo de los platos, una combinación de higo y sardina que como el mismo destacó "me encanta". Destacó especialmente el "toque crunch" de los picatostes y la sardina, que "conjuga a la perfección con el resto de elementos".

A continuación, en el vídeo compartido en sus redes sociales, el influencer prueba un "espectacular" steak tartar de ternera gallega, seguido de un Pitihivier de pichón, un plato "rico y diferente". "Sensacional la textura que logran en el pichón, la calidad del foie y este hojaldre".

Steak tartar de ternera gallega / Cenando con Pablo

Después de limpiar el plato por tercera vez se dispuso a probar un salmonete con celofán de lechuga de mar que generó una gran impresión: "Si que es cierto que esta lechuga de mar es muy protagonista, luego en el salmonete sueles encontrarte la piel crujiente, no es el caso". "Pídeme evaluar estos platos al primer bocado, al tercero y al quinto, y te aseguro que la nota va in crescendo", comentó al respeto.

En el tramo final del menú, Pablo saboreó una menestrone de primavera y un choquito de la ría, del que destacó que, a pesar de tener pocos elementos "el nivel está siendo francamente bueno".

Sin embargo, el primer lunar del menú llegó con el último plato: un falso souffle de repollo guisado que no causó la mejor de las impresiones. "Este plato lo veo más para admirar lo que hacen ellos: el chef, la creación, el talento, la técnica... Más que el echo de decir: que plato tan rico me estoy comiendo", añadió, aunque señaló que, con todo, "no está malo".

"No me parece un plato a la altura"

Lo peor de la experiencia gastronómica llegó al final, con los postres, el punto más flojo de la visita para Pablo. "Sinceramente, se nota que en el restaurante tienen talento, creo que pueden hacer una cosa más elaborada", señaló tras probar la ensalada de sobremesa.

Tampoco fue mejor el resultado con las milhojas de Casa Marcelo y con las Lascas de violeta, de las que afirmó que estaban ricas, "no me parece un plato a la altura de un restaurante Estrella Michelín". "Salado muy bueno, pero el desenlace que es el postre mal", destacó.

Tras disfrutar del menú y valorar su experiencia, el influencer gastronómico señaló además, que "no todo es lo que comes" y valoró también el lugar, que "tiene un rollo espectacular y mola un montón". "Yo algún día volveré", concluyó.