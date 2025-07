A taxa turística camiño de ser realidade: cobrarase a partir do día 1 de outubro

Logo da xuntanza do pasado mércores 16 de xullo co sector hostaleiro no edificio Cersia (San Lázaro) e unha vez vistas e respondidas polos servizos técnicos municipais as alegacións presentadas á ordenanza municipal do imposto por estadía turística, o Goberno local de Santiago fixa para a entrada en vigor da mesma o día 1 de outubro -inicio do último trimestre do ano e mes de peche do exercicio trimestral anterior-.

A comunicación facíaa este venres na sala de prensa de Raxoi a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, que asegura que o texto final do imposto xa está en coñecemento dos grupos da Corporación local e consensuado coas formacións afíns, polo que conta que a aprobación definitiva da ordenanza se produza no vindeiro pleno ordinario, previsto para o xoves 31 de xullo.

A edil relatou que as alegacións presentadas polas distintas asociacións do sector eran en varios casos reiterativas polo que finalmente os servizos técnicos agruparon e deron resposta a cuestións aducidas dende a Unión de Consumidores de Galicia, Asociación de Hostelería e Turismo, Unión Hotelera e catro titulares de vivendas de uso turístico -VUT-.

Cuestións referidas ao destino dos fondos recadados, garantía de consulta sobre a execución practica do cobro do imposto por parte do sector e aclaracións sobre a xestión da recarga por parte dos aloxamentos turísticos foron incorporadas ao texto final da ordenanza en dúas disposicións únicas: unha adicional e outra derradeira.

A disposición adicional única incorporada ao texto definitivo do imposto para a súa aprobación no pleno de 31 de xullo refírese ao Foro de Turismo Sostible e á aprobación en seis meses do regulamento do mesmo. No caso da disposición derradeira única, incorpóranse cuestións relativas á xestión desta recarga impositiva ás estadías turísticas así coma do prazo de publicación da ordenanza e da súa entrada en vigor o 1 de outubro de 2025.

Recadar 2,6 millóns de euros

A previsión orzamentaria da recadación deste imposto de estadía turística estimada polo departamento de Facenda para 2025 (realizada estimando nove meses de cobro) era de 2,6 millóns de euros. Unha cifra á que obviamente non se podera chegar coa entrada en vigor da taxa no último trimestre do ano. Segundo explicou a edil Míriam Louzao «non fixemos estimación da cantidade que se pode chegar a recadar».

A concelleira de Turismo quitoulle importancia a esta cuestión por dous motivos, o primeiro deles porque poñendo o foco na prevalencia do diálogo co sector «decidiuse dar un tempo para adaptarse ao cobro da taxa» e porque independentemente da data na que vai entrar en vigor, seis meses despois do previsto polo Bipartito, «a taxa chega para quedar».

«A taxa chega para quedar» Míriam Louzao — Concelleira de Turismo

Míriam Louzao tamén restou importancia a variación na estimación de ingresos respecto do previsto nos orzamentos de 2025 porque tamén pode haber ingresos cos que a priori non se conta, e puxo como exemplo varias subvencións do departamento de Educación, que tamén dirixe, coas que non se contaba no momento de redactar os orzamentos e ás que finalmente se concursou e finalmente foron concedidas.

Críticas á falta de diálogo dende unha parte do sector

Ás críticas dunha parte do sector, que durante meses denunciou falta de diálogo por parte do Goberno local en relación á implantación da taxa turística -pese a que no mes de marzo se lle presentou o borrador da ordenanza-, a edil de Turismo reafirmouse en que a maior parte do sector está de acordo en implantar este imposto e defendeu que o Executivo de Goretti Sanmartín dialogou en todo momento «co sector a través das asociacións, que é o que marca a lei». Unha norma aprobada no Parlamento de Galicia polo Goberno de Alfonso Rueda e incluída na Lei de acompañamento aos orzamentos autonómicos deste ano.

Con todo, a concelleira Míriam Louzao defendeu a xestión do Goberno local neste aspecto poñendo como exemplo a xuntanza do pasado mércores 16 de xullo, de novo no edificio Cersia, para falar tamén «cos titulares de establecementos non asociados» a ningún dos colectivos empresariais do sector hostaleiro.

Consenso cos establecementos

Lois Lopes, en representación de Hostalaria.gal, amosouse satisfeito de que saíse adiante a proposta desta entidade de adiar o cobro da taxa do 1 de agosto ao 1 de outubro e puntualiza que demorar a entrada en vigor até o 1 de xaneiro «poderíase falar pero atendemos ás razóns do Goberno local», entendendo a necesidade de aplicar o imposto «polos recursos que a súa recadación vai supoñer para a cidade». O presidente de Hostalaria.gal recoñece «agora hai que poñerse as pilas» e que ningunha época «é a mellor», tampouco o Nadal.

Data esta última que é a que se defende dende Unión Hotelera, a implantación da taxa o 1 de xaneiro de 2026. Na súa representación fala José Antonio Liñares que pese a todo quere «agradecer ás persoas que facilitaron este consenso» e asegura que a implantación en agosto era «non entender o que pasa». Liñares defende que non é o sector hoteleiro o responsable de que o Goberno local «non fose capaz de aplicar a taxa en tempo e forma», aínda que fose por cuestión burocráticas.

Dende Unión Hoteleira ponse o foco en que «Santiago ten unha singularidade» que provocará que «o 80% das persoas que nos visitan non pagará a taxa», sendo peregrinos e excursionistas, polo que entende que se está «a penalizar ao turista que achega valor».

Pola súa banda, Ramón García Seara, da Asociación de Turismo e Hostalaría Compostela, considera «positivo» o cambio de data, de agosto a outubro, aínda que sospeita que este cambio de posición do Goberno local é para «conseguir o apoio do PSOE na votación da taxa», o cal, afirmou, «demostra que non lle preocupa o sector».

A reacción da oposición

A edil Míriam Louzao desmentía sa declaracións do PP en Raxoi, que aseguraba que o Concello non estaba en condicións de recadar o imposto por falta de persoal. Pese a que a concelleira recoñeceu esta precariedade, que non só afecta ao departamento de Tesouraría, asegurou que se realizará o traballo e lembrou que o Goberno local sempre defendeu que debera ser a Axencia Tributaria de Galicia –Atriga– quen recadase o imposto e afirmou que se o líder do PP, Borja Verea «traballase pola cidade tamén pediría que a recadación a fixese Atriga».

O voceiro popular critica que «o que debería ser un novo imposto serio, solvente e beneficioso para toda a cidade, vai camiño de ser unha nova chapuza do BNG». Verea reclama que non se comezaran as negociacións co sector o 1 de xaneiro e pregúntase «por que comezaron en plena tempada alta do verán?». Ademais, a formación liderada por Verea reclama que se «ían recadar 2,6 millóns de euros pola taxa, que reflectiron no orzamento; é evidente que non van recadar nin un 20%, polo tanto, de que proxectos van recortar ese desfase?».

Dende o PP denuncian que «os asistentes ás reunións destes dous días» comentábanlle aos edís que aquilo «parecía o camarote dos irmáns Marx, ninguén sabía nada, ninguén solucionaba nada, caos total».

Pola súa parte, o portavoz do PSOE no Pazo de Raxoi, Sindo Guinarte, asegurou que súa formación acollía de forma positiva o retraso «ata o 1 de outubro da posta en marcha efectiva da taxa» e defendeu que «esta era a proposta que viñamos defendendo nos últimos días os socialistas en Santiago, ata o punto de anunciar que emendaríamos a proposta do Goberno se non se aceptaba» este retraso.

Pola súa parte, os edís non adscritos (Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez) remítense á xuntanza da comisión para a valoración da taxa, prevista para o 28 de xullo para «analizar a resposta á alegacións» e en función diso determinar o seu voto «sempre pensando no mellor para a cidade», comentou a EL CORREO o concelleiro Muíños. O edil defendeu tamén que non teñen que votar o que marque «unha executiva» e lembroulle aos seus ex compañeiros Guinarte e Abal que a suma de «oito máis dous» non é suficiente para aprobar a medida e que os seus votos só teñen relevancia se van na mesma dirección que os do Partido Popular.