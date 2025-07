El baile de Brincadeira, Ultreia, el grupo de Sar y Cantigas e Agarimos, brilla en la Quintana en una atípica jornada

Las jornadas de folclore gallego brillaron este sábado en una atípica jornada en Santiago en la Praza da Quintana por encima de los continuos ratos de lluvia nocturna, gracias al empeño, ilusión y presencia de la agrupación Cantigas e Agarimos, de la Colexiata de Sar, del grupo de baile y música tradicional Brincadeira y del taller de cultura tradicional Ultreia, formaciones compostelanas juntas (que no revueltas) que, desde las 21 horas, centraron el principal acto de la segunda jornada de las Fiestas del Apóstol, inauguradas el pasado viernes con el pregón de Blanca Millán, jugadora de baloncesto del Baxi Ferrol, formada en Peleteiro cuya lectura se hizo aún más accesible gracias a una intérprete de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).

Foto de familia de una de las agrupaciones protagonistas en la jornada de ayer. / Antonio Hernández

Ultreia, que hicieron un ensayo previo en la explanada de las escaleras de Castrondouro, acudieron a la Quintana al ser una de las citas más importantes del año para sus integrantes. Una motivación que comparten con Cantigas e Agarimos, escuela que hace tres semanas cerró el curso 2024-2025 durante unas jornadas con profesores como Gutier Álvarez, Pedro Pascual, Manuele Pardo o Valentín Caamaño, entre más docentes. Animó además este encuentro en la Quintana, otra de las entidades claves en Compostela, Brincadeira, que, por cierto, tienen un nuevo disco llamado No Palco da Música, grabado con la colaboración de la Escola de Música de Rianxo y la Banda Municipal de Música de Santiago (y lo presentan el sábado 26 de julio en la Praza de Castelao de la villa rianxeira, a las 21 horas).

Regalo a la alcaldesa

Antes de todo eso, la jornada festiva empezó a la mañana con citas como el concierto del grupo As Tareixas, formado por el redondelano José Manuel Díaz (compositor y guitarra) y sus hijos Omara (trompeta y voz) y Román (clarinete y voz), quienes presentaron en el palco de la Alameda los temas de un primer disco titulado, Santo Mandil, editado por aCentral Folque y aplaudido, entre otras personas, in situ por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que así piropea en las redes sociales su visita: «Que marabilla de concerto e de disco».

Concierto de As Tareixas / Antonio Hernández

Tras mediación de Olga, la madre, dos integrantes infantiles de esa colorista formación resumen así para este diario lo que fue su paso por Compostela: «Foi un dos mellores concertos que temos feito porque o público estivo moi ben e son tamén. A canción que máis gústolle o público foi Os turistas, porque é moi divertida», cuenta Román antes de que complete la valoración su hermana Omara: «Despois do concerto en Santiago saudamos á alcaldesa e lle dimos unha copia do adicada do noso disco porque dixo que lle gustara moito o concerto. Tamén fixemos un paseo pola cidade, gustoume moito a zona dos árbores, gustome aínda máis que Redondela», confiesa.

Integrantes de AVD 173 / Antonio Hernández

A esa misma hora, pero en la Quintana, diversos grupos integrantes de AVD 173, estudio compostelano de danzas urbanas, ofrecieron una exhibición con toques de break, arembi y hip hop, estilos hoy muy en alza dentro del actual bum que vive la música urbana.

Y si parte de la jornada de folclore en la Quintana se vio alterada por la lluvia, mejor suerte tuvo la final del torneo de chave en la Alameda, donde estuvo la concelleira de Fiestas, Pilar Lueiro, para entregar los respectivos trofeos.

Participentes de la jornada de ayer en la Quintana. / Antonio Hernández

Celebración hasta la madrugada en el Castiñeiriño

Tras la atípica exhibición celebrada ayer noche en la Praza da Quintana, el número 21 del Castiñeiriño, albergó desde la medianoche la duodécima edición del encuentro de esas postjornadas de música y baile tradicional de las Fiestas del Apóstol.

Esa xuntanza extra, impulsada cada año por estas fechas desde Cantigas e Agarimos, ya que dicho espacio del Castiñeiriño alberga su sede (en el antiguo CEIP Ramón Cabanillas) contó además con representantes de estas agrupaciones folk: Charanga A Pontevella, la asociación cultural Rosalía de Castro, Paracetafolk (formación gallega que coincide en el nombre con otra castellana sin que guarden relación), Os Basaduriños, Tres Pés Pa Un Banco. Meigas Fritas, Pandeireteiros O Fiadeiro y Fol da Chousa... Se trata de una actividad subvencionada por el Concello de Santiago y la Deputación da Coruña.