As obras do Barrio Verde de Pontepedriña comezan o luns con cambios en varias rúas

As obras do Barrio Verde de Pontepedriña, incluídas no proxecto Entre Sar e Sarela, comezan este luns, 21 de xullo. Estes traballos consisten na «renaturalización do quinteiro e a creación dun corredor ecolóxico urbano e conta cun orzamento de 1.801.550,85 euros (1.488.885,00 euros + IVA)», indicaron dende Raxoi. Ademais, o Concello de Santiago comunicou nas últimas horas á veciñanza con folletos informativos, nos que se ofrece información básica sobre o ámbito e a organización dos traballos, así como as canles de comunicación a disposición da veciñanza (teléfono e correo electrónico) para cuestións relacionada coas obras.

Esta actuación está encadrada no proxecto Entre Sar e Sarela, un plan conxunto do Concello de Santiago e da Universidade de Santiago, que conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (Miteco), financiada con fondos Next Generation ao 95%.

Este proxecto, ademais da redacción da Estratexia de infraestrutura verde e adaptación o cambio climático de Compostela, tamén inclúe a execución de cinco proxectos modelo, co obxectivo de mellorar a calidade ambiental e a resiliencia da cidade fronte o cambio climático.

Con esta actuación en Pontepedriña, que é un destes cinco proxectos modelo, o Concello busca a renaturalización da zona e a creación dun corredor ecolóxico urbano. O ámbito de actuación está delimitado pola rúa do escultor Camilo Otero, a praza Pintor Laxeiro e a rúa Amor Ruibal, que conta cunha elevada porcentaxe de espazo público destinado ao tráfico rodado.

Durante a execución dos traballos, redistribuirase o espazo dispoñible na rúa Amor Ruibal para incrementar o verde urbano e o espazo para as persoas e para facela máis accesible, segura e habitable. Tamén se implantarán sistemas de drenaxe sustentable para mellorar a xestión das augas pluviais e que sirva de modelo para outros puntos da cidade. «No resto de rúas e espazos públicos mellorarase a calidade ambiental, reducindo o impacto das infraestruturas e creando zonas de estancia máis cómodas e saudables en relación coas zonas verdes xa existentes», sinalaron dende o goberno local.

O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da USC supervisará todo o proceso, e eliminaranse aquelas especies invasoras que supoñen un risco ambiental, plantando especies autóctonas e adaptadas a esta localización.

Un carril aberto para cada sentido

Na rúa de Amor Ruibal, desde o 28 de xullo ata final da obra, habilitarase o carril exterior da calzada para o tránsito peonil en ambas marxes, permanecendo un carril aberto para cada sentido durante todo o tempo dos traballos. O acceso secundario do IES de Pontepedriña permanecerá pechado para uso peonil.

Na Praza de Pintor Laxeiro, a previsión de actuación é a partir de finais de outubro. Desde esa data ata o final da obra a beirarrúa adxacente ás vivendas estará libre para o tránsito peonil en todo o momento.

Rúa de Escultor Camilo Otero

Ademais, na rúa de Escultor Camilo Otero, desde o inicio da obra ata o final, a beirarrúa adxacente ás vivendas estará libre para o tránsito peonil en todo momento, salvo cando se executen os traballos no noiro do IES Pontepedriña. A liña de aparcadoiro do lado do parque Eugenio Granell permanecerá pechado en todo momento.

Dende o Concello de Santiago indicaron que irán informando de todas as modificacións a medida que avancen as obras.