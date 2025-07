Pedro Blanco celebra el impulso del Gobierno al Xacobeo 2027

El delegado del Gobierno en Galicia celebró ayer el impulso del Ejecutivo central al Xacobeo 2027, con lo que «refuerza su compromiso con Galicia». Pedro Blanco valoró la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la declaración de especial interés público del próximo Año Santo, «un motor turístico e cultural de noso país», señaló. Asimismo, indicó que esta medida, que tiene que ratificar el Congreso, permitirá al sector turístico gallego planificar con anticipación, captar inversiones y multiplicar las oportunidades asociadas al Camino de Santiago.

Mutiplicar las oportunidades del sector turístico gallego

Además, hizo hincapié en los beneficios que traerá para la comunidad autónoma el impulso del Xacobeo. Por una parte, apuntó que esta medida permitirá a los profesionales del turismo gallego planificar su estrategia de cara al Año Santo, pero Blanco también espera una multiplicación de las oportunidades para el sector, porque «xa de por si xera dinamismo, pero con estas posibilidades de captación de fondos para as empresas que agora se abren, así como coa instalación do réxime fiscal especial que esta declaración leva aparellada, o Xacobeo 2027 cobra una dimensión aínda máis positiva para Galicia».

Turistas y peregrinos en las calles de Santiago de Compostela / Antonio Hernández

Asimismo, puso en valor las múltiples acciones que el Gobierno emprendió para contribuir al Año Santo, repercutiendo positivamente el turismo de Galicia. El delegado indicó que se está apostando por un enfoque de trabajo sostenible, además de respetuoso con el medio ambiente y con la ciudadanía, prestando especial atención a la rehabilitación de edificios, tales como el Hostal dos Reis Católicos o el Pazo de Raxoi, ambos ubicados en la Praza do Obradoiro, «meta do camiño, e que suman preto de 40 millóns de euros de investimento».

Modificaciones en el Real Decreto

El Gobierno acaba modificar o Real Decreto que regulaba la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, que alcanza «os 121 millóns de euros de investimento». «Isto supón que o plan de sustentabilidade, con motivación transformadora do sistema turístico e de mellora do mesmo, estenda o prazo de execución dos fondos cos que está dotado (45 millóns de euros deses 121 totais) ata o 30 de maio do 2026, así como o prazo de xustificación dun mes, que pasa a estar aberto ata o 30 de xuño do mesmo ano», destacaron desde la Delegación del Gobierno en Galicia.