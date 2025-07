Cuando un ladrido vale más que mil palabras: Wailo, un perro que conquista y sana corazones

Han pasado cuatro años desde que Mónica Guerrero, educadora social y experta en Intervención Asistida con Animales, decidió emprender junto a su compañero peludo, CanVivencias, una empresa dedicada a la Terapia Asistida con Animales. El labrador negro, llamado Wailo, logró derretir y conquistar en poco tiempo el corazón de cientos de gallegos, trabajando en diversos centros e instituciones que recurren a este tipo de terapias.

A pesar de los beneficios para la salud, tales como la «reducción del rítmico cardíaco, la presión arterial o la segregación de endorfinas y oxitocina, la terapia asistida con animales no es una práctica muy extendida en Galicia», indicó Guerrero. Con todo, la especialista señaló que «en estos últimos años, este tipo de iniciativas se han acrecentado debido al aumento de demanda terapéutica», por lo que la fundadora de CanVivencias espera poder realizar colaboraciones con diferentes expertos en un futuro, con el fin de aumentar la visibilidad de este tipo de tratamientos.

CanVivencias realiza diferentes actividades con el fin de potenciar las capacidades psicomotrices / Jesús Prieto

Visitas que alegran corazones

Entre las distintas entidades con las que ha colaborado el dúo, destaca la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPAS), que recibió la última visita del dúo. La asociación, ubicada en San Marcos, colabora desde hace un año con CanVivencias, organizando sesiones instructivas a la par que lúdicas. Paloma, trabajadora de ASPAS, afirmó que contar con la presencia de Wailo y Mónica era «un enorme placer», pues los participantes siempre se muestran entusiastas ante la llegada del labrador, conservando una actitud colaboradora desde el inicio hasta el final de la sesión.

Las sesiones de Mónica y Wailo enmarcan diferentes tipos de actividades, las cuales tienen como finalidad potenciar las capacidades psicomotrices de los participantes. Uno de los ejercicios que Guerrero realizó en ASPAS consistió en lanzar un dado numérico con la ayuda de las patas de Wailo; una vez determinada la cantidad, los participantes debían realizar una acción, en esta ocasión dar palmadas, el número de veces que el dado precisó. En otra actividad, la experta volvió a utilizar el dado, no obstante, se trató de uno de colores; en esta ocasión, el ejercicio tenía como objetivo vestir a Wailo con una prenda del color escogido por el dado. Además de disfrutar vistiendo al perro, los participantes también reían mientras se colocaban una prenda similar, creando una entrañable y estilosa escena.

PERRO TERAPIA / Jesús Prieto / Jesús Prieto

Entre los beneficios de las terapias con animales, Mónica destacó que «el perro no juzga, no critica, no da órdenes a nadie. Se deja cuidar y transmite calma y seguridad». Guerrero precisó que este tipo de intervenciones implican un importante intercambio de roles, «la persona que necesita los cuidados pasa a cuidar a otro». Acciones como dar de comer, cepillar o, incluso, acariciar a Wailo, incrementan la autoestima de los pacientes. De esta forma, palabras sencillas como salta, tumba o cruza permiten a los pacientes desarrollar una mayor autonomía, «ahora son ellos los cuidadores».

Una carrera vocacional

Mónica relató que, pese a no ser su trabajo original, el amor que sentía desde pequeña hacia los animales siempre la impulsó a querer dedicarse a trabajar con ellos. Este sentimiento, junto a una «situación de paro laboral», contó entre risas, guió a la gallega a realizar el curso de Intervención Asistida con Animales. Una vez finalizada la formación, su amigo Mario le regaló al pequeño Wailo, con el objetivo de que la recién diplomada no desistiera en la carrera por perseguir su sueño.

Antes de lanzarse al mercado, Guerrero dedicó un año a educar al cachorro a través de la guía de una educadora canina: «Ella sentó unas bases, sin embargo, es un trabajo constante. Mi familia me apoyó y ayudó siempre; CanVivencias es, realmente, mi familia». Pese a que la pareja comenzó realizando trabajos esporádicos, la educadora social recuerda con gran cariño y añoranza su primer trabajo: «Mi primera sesión fue en la residencia O Castro, con un grupo de más de veinte ancianos». Poco a poco el dúo comenzó a hacerse eco entre los distintos centros e instituciones, convirtiéndose en colaboradores asiduos del colegio A Barcia, del centro Agadea o de la misma ASPAS.

El equipo de CanVivencias en su última visita a la asociación ASPAS, donde realizaron diferentes actividades. / Jesús Prieto

Mónica precisó que, «pese a que el perro no puede sustituir las medicinas, si ayuda a mejorar la actitud de los niños y de los adultos». La especialista hizo hincapié en el encanto de su compañero Wailo, quien «consiguió que un niño que, al inicio, no era capaz de acercarse a él por miedo, terminase siendo el primero en venir gritando de la emoción al verlo». Asimismo, Guerrero destacó el efecto tranquilizador que supone la presencia del labrador, recordando una ocasión en la que un niño que sufría un crisis de nervios, con la ayuda de Wailo fue tranquilizándose hasta quedar tumbado mientras acariciaba al perro. En palabras de Mónica, «esos momentos te emocionan, son esos los momentos que me recuerdan el amor que siento hacia mi trabajo».

Dejando huellas

Con pocos años a sus espaldas, CanVivencias se ha consolidado como una empresa de referencia, alcanzando logros entre los que destaca la inclusión de las terapias asistidas con animales en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). Lo que comenzó como un simple trabajo con la Fundación Andrea, terminó convirtiéndose en un gran avance para la visibilidad de este tipo de tratamientos. «A partir de mi colaboración con la Fundación Andrea conocí a gente que prestaba mi servicio, y pude recopilar toda la información necesaria para elaborar un dossier. Ellos se encargaron de mover toda la información, y finalmente se logró implementar la terapia en el CHUS».

En la actualidad, Mónica y Wailo todavía no han conseguido trabajar en el hospital, pero la experta señaló que «sobre todo me alegro, porque al final se ha conseguido que los perros entren al hospital», y conserva aún la esperanza de poder trabajar algún día con los pacientes del hospital.