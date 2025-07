«A luz debe realzar, pero nunca abrumar Compostela»

Santiago busca unha nova luz. A contorna da Catedral, con prazas tan emblemáticas como a de Praterías, Quintana, Inmaculada ou o Obradoiro, é o escenario dun ambicioso concurso internacional de iluminación. Convocado polo Concello de Santiago no marco do Plan de sostibilidade turística, participado pola Xunta e o Estado, o certame está aberto ata o 19 de agosto e agarda atraer algúns dos mellores profesionais do mundo nesta disciplina. Falamos con Luís Valle, consultor da oficina técnica e coordinador do proxecto de Trivium, que leva meses traballando nun dos retos máis complexos —e ilusionantes— da paisaxe nocturna compostelá.

Por que un concurso internacional para iluminar o corazón da cidade histórica?

Porque estamos ante un espazo extraordinario, que é á vez símbolo de Galicia e referente mundial. Aquí conflúen tres declaracións da Unesco como Patrimonio da Humanidade: a cidade histórica, o Camiño Francés e os Camiños do Norte. Era necesario un proxecto á altura desa singularidade, e iso só se logra coa participación dos mellores especialistas a nivel internacional.

Fálase moito de «iluminación emocional, calmada e sostible». Que significa isto na práctica?

Significa repensar o uso da luz artificial como parte do urbanismo. Non se trata de poñer máis luz, senón de facelo con sentido. Queremos unha iluminación que sexa responsable, que use a luz só onde sexa precisa, minimizando a contaminación lumínica e reducindo o consumo. A luz debe realzar Compostela, pero nunca abrumala. Buscamos unha paisaxe nocturna que respecte a estética do conxunto histórico, útil para a vida cidadá e atractiva para quen nos visite.

Que tipo de perfís están chamados a participar neste certame?

Requírese un equipo interdisciplinario formado, como mínimo, por tres profesionais procedentes de áreas como a arquitectura, urbanismo, deseño de iluminación, enxeñaría e ciencias sociais ou humanidades con experiencia en patrimonio. A idea é garantir propostas integrais, que teñan en conta tanto o deseño como os condicionantes técnicos e culturais dun espazo tan sensible.

E o xurado?

O xurado está composto por perfís do máximo nivel nestas áreas, o que é unha garantía de calidade e de avaliación rigorosa. Tomarán parte David Chipperfield, premio Pritzker de Arquitectura, Roger Narboni, figura clave do deseño lumínico europeo e autor de 120 plans de iluminación en cidades de todo o mundo, Teresa Táboas, vicepresidenta de Europa Occidental na Unión Internacional de Arquitectura, Esther Torelló, editora da referencial Lightecture, e Manuel Castiñeiras, catedrático de Historia da Arte e Presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. É un xurado multidisciplinar, cun criterio contrastado e fonda sensibilidade patrimonial.

Hai referentes da iluminación que buscades noutras cidades?

Si, analizáronse proxectos de referencia en moitas cidades que están a repensar a luz como ferramenta de transformación urbana para tratar de axudar ao Concello a planear o concurso. Este certame pon a Santiago nesa liña, cunha aposta clara pola calidade, a innovación e o respecto polo espazo.

Que se espera das propostas?

Creatividade, sensibilidade e innovación. Buscamos solucións que sorprendan pola súa capacidade de reinterpretar o espazo con respecto e beleza. A documentación que se lles ofrece ás candidaturas é extensa, con traballos de dixitalización e un amplo paquete documental que lles permitan centrarse na proposta sen partir de cero. Queremos que saian propostas que dialoguen cos diferentes estilos e capas de historia, interpretando sabiamente o milenario legado construtivo do espazo a iluminar.

Como se garante a compatibilidade entre innovación tecnolóxica e respecto patrimonial?

Ese é un dos grandes desafíos do concurso. Idealmente, o deseño debe incluír unha capa tecnolóxica avanzada cun sistema de Telexestión que permita a configuración de diferentes escenarios lumínicos, funcionando de xeito coherente co sistema municipal, cunha alta integración estética e a mínima modificación de elementos físicos.

Que lle dirías a un estudo ou profesional que estea dubidando en participar?

Que é unha oportunidade única. Non hai moitos concursos no mundo que brinden a posibilidade de intervir nun espazo tan icónico como a contorna da Catedral de Santiago. O reto é complexo, pero tamén inspirador.

Que horizonte temporal manexades?

A mediados de outubro está previsto que se escollan os finalistas, que logo deberán desenvolver un anteproxecto máis detallado. A execución viría despois, en función dos tempos administrativos e orzamentarios, pero este 2025 xa está a marcar un fito para a nova paisaxe nocturna de Compostela.