Raxoi reclámalles aos Franco que asuman o traslado das estatuas do Mestre Mateo

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareceu este luns en rolda de prensa para anunciar a decisión do Goberno local de reclamarlle á familia Franco que "debe facerse cargo do traslado das estatuas do Mestre Mateo".

A rexedora explicou que logo do estudo da sentenza do Tribunal Supremo e unha vez que os Franco decidiron acatar o fallo, os servizos técnicos municipais analizaron o documento, onde se recolle que son os descendentes do ditador Francisco Franco os que están obrigados a traer "de volta á casa, de onde nunca deberon saír" as figuras de Abraham e Isaac. Por todo isto os servizos municipais xa remitiron un burofax aos aínda posuidores das figuras.

Sanmartín aclarou que o Concello de Santiago xa se puxo en contacto, pola súa parte, coas direccións xerais estatais de Memoria e Patrimonio, así coma a dirección de Patrimonio da Xunta de Galicia, que amosaron a súa disposición a colaborar con Santiago na procura da maior seguridade e mellores condicións de traslado das dúas estatuas.

A previsión da alcaldesa e de que os Franco dean resposta a este requerimento antes de que finalice o actual mes de xullo. Sanmartín non dubidou en expoñer as dúas posibles situacións que xurdan coa resposta que chegue dende o Pazo de Meirás (Sada), onde agora se gardan as figuras.

As estatuas do Mestre Mateo na capela do Pazo de Meirás / E.P.

"Unha das fórmulas é que a familia Franco se faga cargo do traslado", argumentou a rexedora, "e a outra é que non o asuman ou non dean resposta ao burofax, co que será o Concello de Santiago quen se achegue a buscalas, sempre procurando o mellor traslado, e posteriormente reclamaríanselle os gastos ao Franco" como correspondería, por vía xudicial. "Se hai interese en demorar o traslado, iremos nós", concluiu Goretti Sanmartín.

Abraham e Isaac no Museo do Pobo

A alcaldesa de Santiago comunicou tamén na rolda de prensa que o lugar elixido para a localización provisional das estatuas do Mestre Mateo vai ser San Domingos de Bonaval, sede do Museo do Pobo Galego. Goretti Sanmartín afirmou que dende a institución museística xa se fixo unha comunicación formal da súa disposición a acoller as figuras de Abraham e Isaac.

"Trátase dun inmoble de titularidade municipal", destacou a rexedora, defendendo os valores e obxectivos patrimoniais e etnográficos do Museo do Pobo e matizando que tamén polo seu carácter expositivo e arquitectónico "conta coas condicióna técnicas axeitadas" para a mellor conservación das esculturas.

A alcaldesa xustificou tamén que nese mesmo colector cultural e artístico xa se garda "unha lauda sepulcral do século XIV asociadas a estas dúas figuras". Sanmartín lembrou que tanto esta lauda coma as esculturas de Abraham e Isaac foron adquiridas en 1948 por parte do Concello de Santiago ao conde de Ximonde.

Preguntada pola posibilidade de que sexa Museo do Pobo Galego o lugar definitivo que acolla as esculturas de Mateo, a alcaldesa compostelá defendeu a súa idoneidade, mais tamén que está previsto que en setembro dean inicio conversas con diversos especialistas e ne historia, arte e patrimonio, entre outras materias, para asesorar o Concello sobre cal poderá ser o destino definitivo de Isaac e Abraham, pero para os informes necesarios para levar a cabo o traslado "é precisa unha localización inicial", para a que se pensou en San Domingos de Bonaval.