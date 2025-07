Sés ante o concerto en Santiago: "Teño a sensación de que xa estou na escola dos maiores"

Sés volta este luns a Santiago (estivo en setembro no festival Maré) e faino cunha banda de seis integrantes: Sabela Galbán (coro, frauta, acordeon, gaita e percusions), Rebeca Rama (coro e percusions), Alberto Romero (guitarras), Mayfer Pinto (percusions), Efrén Novoa (baixo) e Xabi Cid (batería), máis un convidado: «Hirahi Afonso, timplista e guitarrista canario que ten colaborado con Rita Payés e Pedro Guerra», di esta muller de 42 primaveras e outros tantos invernos xa que confesa ser fan «da choiva».

Locuaz e amable na súa conversa con EL CORREO GALLEGO, Sés podería estar falando de música cen horas seguidas e facemos bromas imaxinado unha Radio Galega onde tivera un programa. Ojalá, que diría o seu admirado Silvio Rodríguez.

Data do no novo disco

_‘Diante dun eco’, o seu último disco, é de 2022, hai data do novo?

_O novo disco vai saír en novembro. E é a primeira vez que entre un e outro disco hai tanto tempo, vai ser o meu noveno disco desde 2011... Cando rematei o anterior, eu, que non son nada espiritual nin nada diso porque son bastante racional, dalgún modo tiven unha especie de sensación que de que se pechaba unha etapa, de que eses primeiros oito discos eran parte dos anos de parvulitos e de que agora empezaba como a estar na escola dos maiores. Neste disco, con todo este cambio que houbo no mundo neste últimos anos pospandemia, as cancións son como máis contemporáneas e, entón, necesitaba máis seguranza en cada unha delas. Non era só coller do meu caixón de cancións dez ou doce e... facelas, senón que necesitaba eu dicirme a mi mesma que este disco non ía a ser un disco máis, digamos, senón que tería algo que xustificase seguir facendo discos, que aporte algo máis, que aporte algo diferente. E supoño que por iso tardei un pouco máis...

Segredos do seu vindeiro álbum

_Pódese saber xa o título?

_Non é que non se poda saber é que aínda non o teño decidido... O título sempre sae dalgunha canción, todos son versos dalgunha canción... Aínda non me metín niso porque eu lle presto moi pouca atención a esas cousas, doulle máis valor a escribir a canción, a facer arranxos... Este vindeiro novo disco ten a particularidade de que foi grabado na miña casa, nun proceso de autograbación. Necesitaba asumir máis partes de todo o proceso... Asumín tamén a parte de gravalo e agora estamos mesturandolo no estudo, por iso foi un proceso máis lento, moito máis íntimo e enriquecededor porque a parte técnica da música gústame moito... É un disco diferente a todos os demais, hai unha diferencia substancial estética, non é un álbum con banda grande, é un álbum que ten percusións, pero que é basicamente cordas, é acústico, por dicilo asi, onde hai, aparte de guitarras, hai cuatro, charango, timple... Hirahi Afonso gravou moitas cordas e creo que é un disco especialmente ben tocado e, pola parte que me toca a min, non virtuosamente interpretado porque eu como cantante son moi boa persoa... É o meu disco máis natural, onde eu sono como si te estivera cantando a ti agora mesmo aquí na miña casa, e o nuclear é o texto como sempre nos meus discos, pero neste caso, aínda máis.

_E cabe a posibilidade de producir discos para outras persoas?

_Me parece que me queda grande... O que si que me plantei é escribir cancións para outras persoas, iso sí. Me gusta moito escribir cancións, pero iso é algo que, de repente, ten que xurdir de feito natural.... Fixen algunha canción e algunha letra para algunha persoa, pero para producir para outros, hai que saber moito de música e moito de técnica. Que me gustaría saber cómo para facer iso? Si, pero a día de hoxe, me queda grande...

Un festival organizado por Sés

_Imos soñar, nomes para un festival programado por Sés, onde entren persoas mortas e vivas?

_Vivos é moito máis difícil, pero diría Silvio Rodríguez, por exemplo. Mortos, diría... Bueno e que meu festival sería súper ecléctico, tería moito público porque habería de todo, desde Janis Joplin a Jorge Cafrune, Carlos Puebla, Joan Báez, María Dolores Pradera, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, a Creedence, Joe Cocker, Sabina, Amy Winehouse, os gaiteiros Os Campaneiros, os Clash, Alabama Shake...

_Vai cantar en Santiago nunha noite de festa... qué me di?

_Santiago é unha cidade espectacular... Se non fora galega e estivera en Luxemburgo, Santiago se parecería a unha ensoñación... Nos temos a sorte de ter moitos lugares así no país e moitos sitios absolutamente máxicos e o mellor estamos un pouco mutiladas para ver o seu verdadeiro esplendor porque o normalizamos, pero Santiago é unha cidade esplendorosa porque, ademais, a min gústame que choiva e encántame a iluminación da cidade que sae nas súas rúas.