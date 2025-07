A cantautora Sés enche a Praza da Quintana

A cantautora galega Sés protagonizou na noite deste luns a principal proposta do programa das festas do Apóstolo de Santiago. María Xosé Silvar encheu a Praza da Quintana cunha lexión de incondicionais dispostos a escoitar a esta cantautora que mistura música tradicional galega con blues, rock and roll e canción de autor lationamericana.

O concerto comezou no entorno das dez da noite e sobre o escenario acompañaron a María Xosé Silvar, unha banda de seis integrantes e un convidado especial, Hirahi Alonso, timplista e guitarrista canario que ten colaborado con músicos da talla de Rita Payés e Pedro Guerra.

Público asistente al concierto de Sés en la Quintana celebrado este lunes dentro de las Fiestas del Apóstol / Mateo Jáuregui

Sés repetiu nas festas do Apóstolo cita en Compostela, cidade na que xa actuara o pasado mes de setembro dentro do festival Maré.