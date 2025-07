Gloria Mosquera, cantante de Mamá Cabra: «Os pequenos empezaron a escoitarnos grazas aos profesores»

A Festa Pícara arranca ás 12 da mañá deste martes no Parque Eugenio Granell, e faino da man de Brais das Hortas co seu Consertasso. Pesdelán ofrecerán unha foliada previa ao xantar no parque e contarase tamén coas actuacións de Paco Nogueiras, o Home orquestra e pechará a xornada o concerto tributo Lembra Xabarín. Antes diso, ás 18 horas, unha actuación moi especial, a da banda Mamá Cabra, que cumpre 25 anos ofrecendo cultura e música aos máis cativos da casa. Gloria Mosquera, a súa vocalista e fundadora, conversou con EL CORREO GALEGO sobre o espectáculo que van ofrecer.

Que espectáculo van atopar as familias que se acheguen até o parque Granell a gozar da actuación de Mamá Cabra?

Mamá Cabra é unha idea que xurdiu de min mesma, que son mestra de música, e foi a través de cancións, de poñerlles música a poemas, cancións populares... Que comecei a buscar músicos, xente que me axudara a tocar e a arranxar e a gravar os temas. Por Mamá Cabra pasaron moitos músicos, novos músicos que agora forman parte de proxectos coma Gramola Gominola e outros que seguiron a súa andaina noutras formacións. E algúns deses músicos que no seu día integraron a banda pasarán por este concerto: a Paula da Gramola Gominola vai vir tocar, e tamén vai a subir con nós ao escenario Paco Nogueiras, tamén un actor, que está a facer música e teatro, Luchi, de Paporrubio... Uniranse a min, a Diego Maceiras e a Carliños (batería) e Miguel (saxofón), dous músicos que tocan tamén con Susana Seivane.

En 25 anos de traxectoria de Mamá Cabra, non é desatinado pensar que aqueles primeiros cativos que foron público no comezo da banda, poden estar indo agora coas súas crianzas...

Si. Iso xa está pasando e temos anécdotas moi bonitas. Hai pouco acompañei a miña nai ao hospital e de repente alguén, novo, veme e pregúntame: «Non te acordas de min?». Fora un espectador de Mamá Cabra que agora estaba a traballar alí pero que tamén estaba preparando a oposición para ser bombeiro. Noutra ocasión había entre o público unha muller embarazada. Estaba Diego Maceiras tocando o acordeón e nun momento achegouse coa cortina musical, unha especie de harmónica xigante, e acariñou a súa barriga... E de repente, meses despois veu co seu bebé.

Mamá Cabra fai música para nenos. Que opina de denominala ‘música infantil’?

Si. A música é música, pero hai música de festa, música para escoitar, para pensar, para correr... Non son moito de etiquetas, cando nós empezamos o mundo dos nenos era considerado un pouco como 'de segunda', como se só precisase tres notas e falar de patiños de cores ou bonecas... E tamén sabemos que os nenos escoitan de todo, e esa é a maneira de que teñan un criterio. A música é moi libre e aquí en Galicia hai moita música para os pequenos e non para eles sós, é para a familia, para os amigos da familia, para os profes, porque a nós, realmente empezóusenos a escoitar grazas aos profesores que puxeron as nosas cancións nas aulas, os papás que puxeron o disco no coche. Tocamos para nenos, máis ou menos, até os 10 anos, pero cada vez temos máis público ‘pequecho’, ultimamente é o máis numeroso... E dende logo é un espectáculo para toda a familia.

Hai á vista máis proxectos para celebrar este 25 aniversario?

Agora o principal que temos en mente e este concerto de hoxe e outro, tamén do 25 aniversario, que ofreceremos na Coruña. Ademais, acabamos de sacar traballo discográfico, Bosque, e isto é polo de agora o que máis nos ocupa.

Agora que menciona Bosque. É un dos distintivos de Mamá Cabra, a mensaxe ecolóxica, a presenza da natureza...

Temos un pouso vinculado coa ecoloxía, coa natureza, o último disco chámase Bosque. Agora as familias están tirando máis da natureza pero a vida na cidade estaba máis encapsulada, tamén no dixital, até que de repente te das conta que non hai cousa mellor ca que o teu neno veña manchado de terra, estivo espetando paus, xogando sen que ninguén lle indicara como tiña que facer. En relación coa natureza, sabemos do oso polar, das capibaras, de dinosaurios, pero non sabemos tanto do raposo, do teixugo, da marta, do paporrubio. Este ano na cole no que traballo preguntei aos cativos por paxaros e dicían que había moi poucos, pero investigamos, puxemos unha cámara no patio, un comedeiro preto dunha árbore, e comezaron a aparecer os paxaros, mesmo unha parella vive no colexio, descubrimos lavandeiras...