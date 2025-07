El premiado estudio de arquitectura Carbajo Barrios diseñará el edificio para jóvenes de Xoán XXIII

La UTE formada por Carbajo Barrios y Ameneiros Rey ha obtenido la máxima puntuación de las 22 ofertas presentadas, logrando una valoración de 96 puntos, para la redacción del proyecto y de la dirección de obra para construir en la avenida Xoán XXIII el primer edificio de alojamientos compartidos y temporales en alquiler accesible en Santiago, destinado a la chicos y chicas menores de 36 años. La oferta mejor valorada contempla un presupuesto de 251.231,07 euros (IVA incluido) y es la propuesta a favor de la cual se propondrá la adjudicación del contrato, tal y como recoge el informe de baremación realizado por la mesa de contratación tras la reunión celebrada el pasado 17 de julio.

Entre otros trabajos en la capital gallega, el estudio Carbajo Barrios es autor del proyecto Cornes Espacio Residencial, formado por 125 viviendas distribuidas en tres edificios y siete alturas en el barrio de Cornes, que recibió en 2023 el Premio Gallego de Arquitectura. Este no fue el primer reconocimiento que recibió esta obra, puesto que también fue galardonada en la categoría de edificios residenciales de nueva planta del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), el del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y un accésit en los premios de arquitectura Juana de Vega. Además, otros de sus proyectos en Compostela, el Alto Residencial Cooperativa, un conjunto de 33 viviendas en el barrio de Santa Marta, logró este año otro de los Premios COAG de Arquitectura, en la categoría de vivienda plurifamiliar.

Por su parte, Ameneiros Rey, la otra empresa de la UTE propuesta para diseñar el primer edificio de alojamientos compartidos en Santiago, tiene su sede en la rúa Maruxa Mallo de Santiago y su firma figura en distintos proyectos a lo largo de Galicia.

60 viviendas

Una vez se oficialice la adjudicación de la redacción del proyecto, los estudios Carbajo Barrios y Ameneiros Rey diseñarán el inmueble que se va a construir en una parcela, propiedad de la Xunta y situada en la avenida Xoán XXIII, que albergará en torno a 60 viviendas de 1 o 2 dormitorios. Contarán con baño y zona de salón, comedor y cocina.

Santiago acogerá, en la avenida Xoán XXIII, el primer edificio de alojamientos compartidos y temporales de alquiler accesible promovidos por la Xunta / Jesús Prieto

Una solución habitacional

A través de esta iniciativa, la Xunta busca «ofrecer unha solución habitacional ás necesidades transitorias de residencia da mocidade, para axudala no seu proceso de emancipación». Los alojamientos serán temporales, con un plazo de permanencia de hasta tres años. «A futura edificación en Xoán XXIII busca dar facilidades ás necesidades de emancipación da mocidade que accede a un primeiro traballo ou están a percibir becas de formación ou de investigación, a fin de que poidan dispoñer duna alternativa residencial adaptada as súas necesidades e que facilite que, unha vez superada esa primeira fase de incorporación ao mercado laboral, poidan acceder a unha vivenda, xa sexa libre ou protexida e permitan o relevo na ocupación do aloxamento que deixan», indicaron desde la Consellería de Vivenda durante la presentación del plan.

Respecto a la distribución prevista, cada alojamiento constará de una zona para estar, comer y cocinar, que «poderán estar integradas ou separadas en pezas independentes», un cuarto de baño y los dormitorios. Las superficies útiles de los pisos rondarán los 33 metros cuadrados en los alojamientos de un dormitorio, y 44 m2 en los de dos dormitorios.

Suscríbete para seguir leyendo