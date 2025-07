Verea carga contra a demora das exencións fiscais para o Xacobeo

O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, criticou onte o anuncio do ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre a declaración do Xacobeo 2027 como Evento de Excepcional Interese Público (EEIP). Verea considera que este anuncio «chega tarde, mal e por presión do PP», lembrando que «foi unha reivindicación constante no Parlamento de Galicia» e o Goberno de España chegou mesmo a «vetar» esta declaración en decembro de 2024.

«Se hoxe se anuncia esta declaración é única e exclusivamente pola insistencia de Galicia e do Partido Popular. Non deixamos de demandalo, incluso este mes de xullo, cando o Parlamento galego volveu aprobar por unanimidade unha proposta esixindo ao Goberno central que rectificase», explicou Verea. O popular destacou que a proposta foi aprobada por primeira vez en maio de 2023, e que «ata en cinco ocasións» foi defendida no Parlamento de Galicia, sendo tamén tres veces aprobada pola Cámara.

«É unha vergoña que agora veña o ministro a vender este anuncio como un logro propio, cando a realidade é que o Executivo central só reacciona pola presión institucional e social de Galicia. De feito, o réxime fiscal especial tiña que estar en funcionamento desde o 1 de xaneiro de 2025», polo que, afirmou, «o PSOE debe pedir desculpas en lugar de felicitarse».

Aínda así, desde o PP destacan que esta declaración, longamente demandada pola Xunta, permitirá incentivar a participación do sector privado mediante exencións fiscais nos proxectos vencellados ao Xacobeo e ao Camiño de Santiago, contribuíndo así ao impulso económico, cultural e turístico da comunidade galega. «Celebramos que por fin atendan ás demandas de Galicia, pero non imos permitir que vendan como éxito o que en realidade foi unha constante negativa e un atraso inxustificable por parte do Goberno», concluíu.

Ademais, incidiu o líder popular, «aínda está por ver canto hai de real neste suposto compromiso do goberno de Pedro Sánchez no Xacobeo 2027, o único que houbo ata día de hoxe é esta declaración feita cun retraso inxustificado e do que non nos cansaremos en pedir, primeiro, que se desculpen e, segundo, que expliquen o mesmo».