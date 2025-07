Choque entre gobierno local y PP por otro Apóstol sin coches clásicos en el Obradoiro

La tradicional concentración de coches clásicos en la Praza do Obradoiro, organizada por el Club Galego de Automóbiles Antigos en el marco de las Festas do Apóstolo, tampoco se celebrará este año. «No entendemos la posición del gobierno local de Santiago. Por segundo año consecutivo no nos permiten organizar un evento que se ha celebrado durante más de 30 años. No entendemos qué está pasando. Somos una asociación en la que hay personas que viven en Santiago y otras que, aunque viven fuera, han nacido en esta ciudad», afirma el vicepresidente del Club Galego de Autómobiles, Ramón Rodríguez Cobas, muy disgustado ante la situación. Compostelano de nacimiento, y residente en A Coruña, incide en el «gran apoyo» que se le brinda a este tipo de iniciativa en otras localidades, y pone como ejemplos A Coruña o Ribadeo. «En estos concellos se vuelcan con eventos de este tipo, que son realmente atractivos, puesto que es muy difícil tener la oportunidad de ver de cerca, y gratis, vehículos como los que se exhiben en la concentración que organiza el Club Galego de Automóbiles Antigos, con joyas sobre ruedas de los años 20 y 30».

El Club Galego de Automóbiles Antigos ha vuelto a mostrar su indignación por no poder celebrar la tradicional concentración del Obradoiro en las Festas do Apóstolo / Jesús Prieto

Sobre este tema también habló este martes el concejal del PP José Ramón de la Fuente, quien señaló «a diferenza de trato manifesta por parte do goberno nacionalista». «É incomprensible que se denegue a autorización a esta concentración mentres que en setembro se autoriza outra de características practicamente idénticas. Non hai outra explicación que a arbitrariedade e o sectarismo político». El edil popular se refiere a la Concentración de Vehículos Históricos Jornadas de Patrimonio, organizada por el Automóvil Club de Galicia, y que este año ya tiene fecha fijada: el 20 de septiembre.

«Prexuízo ideolóxico»

Según De la Fuente, «a única diferenza entre as dúas concentracións é a entidade organizadora», lo cual, añadió, «demostra un claro prexuízo ideolóxico e un uso partidista dos espazos públicos por parte do BNG». «Se a ocupación do espazo é a mesma, se o tipo de evento é o mesmo e se xa se celebrou sen problemas durante décadas, a única razón da negativa é que non encaixa no esquema do nacionalismo compostelán», afirmó el edil del grupo municipal popular.

«Cada ano queda máis claro», añadió, «que o BNG emprega os recursos públicos e a programación cultural da cidade con criterios excluíntes». De la Fuente señaló, además, que «o Concello non pode actuar con este nivel de arbitrariedade nin discriminar iniciativas veciñais consolidadas simplemente por non encaixar na súa visión política».

Fecha alternativa

Ante estas afirmaciones, desde el gobierno local indicaron que «no departamento de Tráfico hai unha solicitude que aínda non está resolta, pendente dunhas modificacións que se lle pediron á asociación». Además, señalan que se está estudiando «buscar unha data alternativa», teniendo en cuenta, añadieron, que el fin de semana de las Festas do Apóstolo, tal y como solicitan desde la organización de la concentración, no son las fechas más adecuadas para acoger un evento con el formato que propone el Club Galego de Automóbiles Antigos. «E máis cunha concentración, xa que inclúe outro tipo de actividades polas rúas, co cal non ten nada que ver co que se fai en setembro, que é unha concentración estática», indican desde Raxoi, antes de referirse a las críticas del grupo municipal popular relacionadas con este tema. «O que ten que facer o Partido Popular é apoiar a este goberno nos temas que son importantes para os veciños e para as familias», afirmaron.