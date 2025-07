Cincocentos rapaces participan este ano no Verán CampUSC

Vai alá máis dunha década dende que a Universidade de Santiago (USC) poñía en marcha, de maneira pioneira no ámbito universitario, o programa Verán CampUSC. Unha actividade de conciliación organizada pola Fundación USC e que conta coa colaboración do Concello de Santiago, e que responde, afirman dende a institución académica, «ao forte compromiso social da USC coa súa comunidade e coa cidadanía».

Na edición deste ano participan 500 rapaces, que nos meses de xuño, xullo e setembro van pasar polos espazos deportivos e de lecer da USC, ademais de descubriren outros lugares da cidade. Unhas sesións planificadas con criterios psicopedagóxicos e de perspectiva de xénero que teñen como obxectivo ofertar «unha ampla variedade deportiva baseada no respecto e na igualdade entre nenos e nenas para que, nun futuro, lles permita practicar deporte de forma autónoma, duradeira e pracenteira».

Ademais destas actividades, este martes a rapazada participante recibiu a visita do reitor da USC, Antonio López, que se achegou acompañado do delegado do reitor para o Deporte, Javier Rico; da delegada do reitor para a Igualdade, Sonia Rodríguez; do xerente da Fundación USC, Óscar Hermida; e da concelleira Educación, Míriam Louzao.

Amplo abano de actividades

Ademais da importante compoñente deportiva das actividades que oferta o Verán CampUSC –coma as clásicas probas do atletismo e os deportes de equipo coma o baloncesto ou o voleibol, e máis alternativos e emerxentes coma o ultimate, colpbol ou quidditch–, tamén se inclúen xogos tradicionais.

Ademais, dende a universidade organízase outra liña de actividades, desta volta dirixida a que os rapaces e rapazas descubran novas habilidades persoais, e tamén se inclúen unha oferta de obradoiros artísticos destinados a que a cativada participante «potencie as súas aptitudes e capacidades». A estes talleres alternativos a USC tamén suma as xornadas orientadas «a gozar da natureza, con rutas de sendeirismo, carreiras de orientación ou descubertas no entorno natural do propio campus e nos arredores».