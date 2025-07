Fuegos del Apóstol 2025: cinco sitios para ver sin agobios el espectáculo pirotécnico del 24 de julio

Sin duda, es uno de los momentos más esperados de las Festas do Apóstolo: el espectáculo pirotécnico que ilumina el cielo compostelano cada 24 por la noche reúne por toda la ciudad a cientos de vecinos y vecinas y a un número aún mayor de visitantes y peregrinos, que se rascan el bolsillo y ajustan sus vacaciones o las etapas de su Camino de Santiago para llegar a tiempo a esta noche de luz y fuego.

¿Desde dónde se lanzan los Fuegos?

Ya hace bastantes años que los Fuegos del Apóstol se desplazaron del Obradoiro (¿recuerdas cuando ardía la fachada mudéjar?), se multiplicaron y se convirtieron en el espectáculo sincronizado del que hoy disfrutamos. Puede que echemos de menos el antiguo formato, pero el actual tiene dos ventajas innegables: la primera, que permite que más gente tenga la oportunidad de verlos desde su casa o desde su barrio; la segunda, que podemos elegir entre decenas de lugares sabiendo que vamos a ver los Fuegos de al menos una de las tres ubicaciones desde las que se lanzan.

La Alameda, el Parque de Carlomagno y la Cidade da Cultura serán, al igual que el año pasado, los tres lugares elegidos para el lanzamiento sincronizado de los artefactos pirotécnicos.

Los tres puntos de lanzamiento de los Fuegos del Apóstol 2025 / ECG

Este artículo está dedicado a aquellas personas que prefieren huir de las aglomeraciones de la zona vieja y la Alameda y disfrutar del gran espectáculo en un espacio verde o en un rincón tranquilo de la ciudad.

¿Dónde ver los Fuegos del Apóstol del 24 de julio lejos de las multitudes?

Para quien conoce la ciudad al dedillo, la pirotecnia del 24 de julio es una oportunidad estupenda de juntarse con familia y amistades. Desde la deslocalización del espectáculo no son pocas personas las que tiene una vista de lujo desde su propia casa, sin necesidad de desplazarse y, muy posiblemente, después de una buena cena regada con algunos de los estupendos vinos de Galicia.

Si no tienes la fortuna de tener ventanas orientadas a alguno de los puntos de lanzamiento y no te gustan las multitudes, este artículo es para ti. Te proponemos cinco puntos estratégicos de Compostela con unas vistas que te dejarán con la boca abierta en cualquier época del año... y muy especialmente durante la noche de los Fuegos del Apóstol.

Para urbanitas: los Fuegos desde la Praza da Constitución

Vista de la CdC desde la praza da Constitución / @nadoenfotos / GOOGLEMAPS

No es el rincón más 'glamouroso', pero si vas justo de tiempo o si no te apetece subir a lo alto de un monte, el pequeño parque escondido detrás del Parlamento de Galicia y cuyo nombre oficial es praza da Constitución, es tu mejor opción. Ubicado en la esquina entre el Pazo do Hórreo y la Rúa Ramón Piñeiro, este espacio tiene buenas vistas de la Cidade da Cultura y está al lado del 'meollo' nocturno de la zona vieja y el Ensanche. Al fondo del parque encontrarás un pequeño mirador sobre la avenida de Lugo, que es el punto con una vista más amplia. Si tu plan es alargar la noche, la praza da Constitución es la ubicación más cómoda de nuestra lista.

Ubicación de la praza da Constitución en Google Maps

Para disfrutar con los vecinos: el Parque da Almáciga

La Catedral desde el parque da Almáciga / J. Suárez / GOOGLEMAPS

Los barrios son el alma de Compostela, y el de la Almáciga mantiene una personalidad característica y diferenciada. Quizá sea por que sus habitantes ven la ciudad desde arriba, porque esta colina es una de las atalayas de Compostela; puede que también tenga que ver con que este lugar fue escenario, en 1469, de una cruenta batalla de la revuelta irmandiña. Sea cual sea el motivo, es un lugar donde la comunidad se mantiene unida, pero siempre abierta a acoger a vecinos de otros puntos de Santiago.

En la noche del 24, familias y grupos de amigos se acercan a la parte alta del parque para disfrutar de los fuegos. Desde la zona cercana a los cuidados huertos urbanos y al Centro Xove podrás ver perfectamente los fuegos que despegarán desde la Alameda y, un poco más de refilón, también los de la Cidade da Cultura y el Viso.

Ubicación del parque da Almáciga en Google Maps

Una vista atípica de los Fuegos: el mirador de As Cancelas

La vista desde el mirador de As Cancelas: el parque de Carlomagno en primer término y la CdC en un segundo plano / GOOGLEMAPS

Para unas vistas de 10 del punto de lanzamiento ubicado en el parque de Carlomagno, este pequeño mirador ubicado cerca de la entrada del centro comercial de As Cancelas es tu mejor opción. Algo más lejos podrás ver también la pirotecnia lanzada desde la Cidade da Cultura.

Ubicación del mirador de As Cancelas en Google Maps

Caminata y Fuegos en 360º: planazo en el Monte Viso

Vistas de Compostela desde lo alto del Monte Viso / ECG

Como dice la canción popular versionada por numerosos grupos: Se un día vas ao Monte Viso / xunto á ribeira do Sar / verás Santiago nun baixo / detrás o Sacro, na beira o Sar. Esta estrofa sirve para hacernos la idea de la increíble vista 360º que pueden disfrutar quienes se acercan a la cima de este monte, uno de los que rodean la capital de Galicia. Además, la Cidade da Cultura a vista de pájaro es una de las más peculiares que encontrarás del moderno complejo cultural.

Eso si: para tener unos asientos 'de primera' para ver los Fuegos del Apóstol 2025 tendrás que tirar de piernas e ir bien equipado, ya que el tramo hasta la cima sólo puede hacerse a pie. Recomendamos llevar algo de abrigo (pese a que no se esperan temperaturas bajas, no deja de ser la cima de un monte, expuesta a los elementos) y linternas, ya que necesitaremos iluminar nuestro camino de ida y de vuelta.

Ubicación de la cima del Monte Viso en Google Maps

Los Fuegos más panorámicos, en la cima del Pedroso

Estampa de Santiago desde el mirador del Monte Pedroso / ECG

Merece la pena el esfuerzo de subir a pie hasta el Pedroso: con cada paso vamos construyendo la 'postal'; una vez en la cumbre, la vista es espectacular, llegando a dominar todo el municipio y regalándonos la panorámica 360º que ves en la imagen. Fíate de los que más saben: el Pedroso es el punto favorito de fotógrafos profesionales y amateur para recoger con sus objetivos la magia de los Fuegos del Apóstol alzándose sobre la ciudad. Al igual que en el caso del Monte Viso, no estarán de más el abrigo y la linterna.

Ubicación del Monte Pedroso en Google Maps

Así te contamos los Fuegos del Apóstol de 2024

Como cada año, el equipo de El Correo Gallego se desplegará para cubrir el espectáculo pirotécnico de las Festas do Apóstolo 2025. Aquí dejamos la fotogalería y el vídeo e los Fuegos del año pasado para que vayas calentando motores de cara a esta edición.

¡Que empiece el espectáculo!

Fuegos del Apóstol 2024 / Jesús Prieto / Alina Rodríguez / Antonio Hernández