Jesucristo se hace ‘homeless’ donde confluyen todos los peregrinos en Santiago

El Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en Santiago, acoge desde ayer una simbólica escultura en la que Jesucristo aparece representado como una persona sin hogar. La obra en bronce del reconocido artista canadiense Timothy Schmalz fue presentada y bendecida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y se puede ver en los jardines del complejo. El prelado recordó que Homeless Jesus, como ha sido bautizada la pieza, es una representación visual del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Al respecto, apuntó que la escultura «subraya la presencia de Cristo entre los más marginados».

El proyecto se ha convertido en realidad gracias a la donación de Diane y Tim Needles, de Cleveland (Ohio, Estados Unidos), quienes dedican su vida a ayudar a los menos favorecidos. La escultura muestra una figura humana recostada en un banco, envuelta en una manta, con el rostro cubierto, en la que sólo las llagas visibles en los pies revelan que se trata de Jesús. «La obra transmite un fuerte mensaje social e invita a la reflexión y a la empatía, ya que hay espacio en el banco para que cualquiera pueda sentarse junto a Cristo», explicó monseñor Prieto.

«Cuando palabras como solidaridad, justicia o dignidad se pronuncian tienen que hacerse gesto, no solamente palabra. Y eso significa pararse y detenerse con todo lo que significa eso literalmente», defendió el titular de la Mitra compostelana, a la vez que añadió que «la acogida es hospedar a aquel al que, no teniendo techo, hay que cubrirlo, aunque sea con una manta». «En estos momentos, donde la situación está adquiriendo tensiones excesivas, memorias como esta, la de Mateo 25, son oportunas», sostuvo el prelado.

El arzobispo también quiso destacar que la ubicación elegida para Homeless Jesus «es un recuerdo y una memoria de que el peregrino que llega a Santiago recorre un Camino y tiene una meta. Pero también nos recuerda a tantos que recorren los caminos y no saben qué meta ni qué horizonte les espera; porque a lo mejor no tienen ni paredes que les acojan ni techo que les alberguen».

En este contexto, expresó que «es importante que valoremos estas situaciones en el sentido que tienen, no solamente para el creyente, sino que ante esta realidad todos deberíamos tener una sensibilidad y un compromiso que nos reconozca como humanidad. Esta escultura situada en la Casa del Peregrino puede ser evocadora y puede ser al mismo tiempo un interrogante para cada uno de nosotros acerca de la calidad y de la calidez de nuestra condición».

La escultura tiene su origen en una misma pieza realizada en 2013. La obra original se encuentra en el Regis College de la Universidad de Toronto y fue concebida como una forma de denunciar la situación de las personas sin techo. Posteriormente, se colocaron cerca de un centenar de réplicas en todo el mundo, por ejemplo, en la Ciudad del Vaticano o en la catedral de Saint John the Divine de Nueva York. En España pueden verse en la Catedral de la Almudena de Madrid y en la iglesia de Santa Ana de Barcelona.