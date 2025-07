O grupo municipal socialista alerta do «deterioro» das beirarrúas en Fontiñas

O Grupo Municipal Socialista levará ao Pleno deste mes de xullo unha proposición para instar ao goberno municipal a resolver unha problemática que os veciños e veciñas do barrio de Fontiñas trasladaron ao grupo e que os propios socialistas puideron comprobar nunha visita recente ao barrio.

Tal e como explicou o voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, a situación afecta ao mal estado das beirarrúas, especialmente na rúa Roma, pero tamén noutras vías como as rúas Berlín e Lisboa ou o Paseo das Hortensias. «Nesas rúas, as raíces dos plátanos de sombra están a levantar o pavimento, xerando risco para os peóns e facendo que as beirarrúas sexan realmente intransitables, sobre todo para as persoas maiores ou con mobilidade reducida», sinalou Guinarte.

Estado dunha beirarrúa na rúa de Berlín / Cedida

A través desta iniciativa, os socialistas propoñen ao goberno de Sanmartín «a elaboración dun plan de actuación que pode ser en diversas fases, que inclúa a substitución destas árbores por outras máis adecuadas e, por suposto, a reposición das beirarrúas», explicou Guinarte. «O Goberno debe actuar xa para frear o deterioro dun barrio que é un exemplo de bo urbanismo e cuxos veciños e veciñas merecen un entorno coidado, seguro e digno», concluíu o voceiro socialista.