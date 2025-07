El histórico Bazar Docobo reabrirá sus puertas reconvertido en una cerería de «alta calidad»

El inmueble que albergó el emblemático Bazar-Papelería Docobo reabrirá sus puertas el próximo 1 de agosto reconvertido en una cerería de «alta calidad». Situado en el número 74 de la Rúa do Vilar, en pleno casco histórico de Santiago, a solo unos metros de la Praza do Toural y de la Catedral, la firma Rocigarcía ha elegido este histórico establecimiento para su desembarco en la capital gallega. «Tanto nuestro estudio-taller en Betanzos como nuestra tienda en A Coruña están situados en el casco histórico, de ahí que nuestra intención fuese apostar por un local en la zona monumental de Santiago», destaca Francisco Porto, creador, junto a su pareja, Rocío Osorio García, de la marca Rocigarcía. Añade, además, que la Rúa do Vilar es «una de las calles más bonitas del casco histórico de Santiago».

Interior del local situado en el número 74 de la Rúa do Vilar tras las obras de reforma. / ECG

Sobre la fecha de apertura, a la espera de que en los próximos días se completen los últimos detalles de las obras, la intención de los propietarios de Rocigarcía es abrir la próxima semana, «probablemente, el próximo 1 de agosto».

Esta marca gallega apuesta por el «diseño y desarrollo de velas y productos derivados de la cera de alta calidad». «La calidad de nuestros productos está basada en la selección de las mejores materias primas y procesos de fabricación totalmente artesanales, los cuales nos permiten dar forma a unos diseños pensados para disfrutar con todos los sentidos. Utilizamos cera de soja y ceras de abeja de productores locales», subraya Francisco Porto, cuya firma, Rocigarcía, tomará el relevo del Bazar Docobo, que bajó la persiana en diciembre de 2022, tras más de 70 años de historia en los soportales de la Rúa do Vilar. Abrió sus puertas en 1950, entonces regentado por el matrimonio formado por Manuel Docobo y Purificación Durántez. No obstante, su recorrido, aunque con diferentes nombres, se remonta a 1874.

Imagen de archivo del Bazar-Papelería Docobo, en el casco histórico de Santiago. / ECG

Conexión entre ambas firmas

La apuesta de Rocigarcía por este emblemático inmueble de la rúa do Vilar también refleja una circunstancia curiosa, puesto que, tal y como indica Porto, su negocio en A Coruña esta situado en el primer local que regentó Manuel Docobo en la ciudad herculina. «Coincidencias de la vida, ya que ahora somos nosotros los que tomaremos el relevo del histórico Bazar Docobo en Santiago», señala.

Interés de una empresa andaluza para abrir una jamonería

Tras el cierre del negocio a finales de 2022, ya con Ricardo Docobo, hijo de los fundadores del Bazar-Papelería Docobo, al frente del negocio -estuvo más de dos décadas-, despertó el interés de una jamonería vinculada a un grupo hostelero andaluz con varias tiendas en Sevilla dedicadas al producto ibérico. No obstante, las dificultades para completar las obras, que se prolongaron más de tres años, impidió que se cerrase el traspaso.